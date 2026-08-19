Verweij geeft update: "Die club is nog niet uitgewinkeld bij Ajax"

Mike Verweij weet dat Ajax binnenkort wederom een uitgaande transfer zal gaan realiseren. Lommel SK nam Don-Angelo Konadu al op huurbasis over. Nog een Ajacied lijkt echter te gaan vertrekken.

"Wat betreft het inkrimpen van de selectie is Ajax op de goede weg. Lommel SK blijkt nog niet uitgewinkeld bij Ajax", schrijft Mike Verweij in De Telegraaf. "Nadat Don-Angelo Konadu (20) op huurbasis de overstap maakte naar de Belgische club, die in 2020 werd overgenomen door de City Football Group, is Tristan Gooijer (21) ook op weg naar België."

De transfersom van de vertrekkende jongeling is ook al bekend. "Lommel is in verregaande onderhandeling om de verdediger, die bij Ajax een contract heeft tot de zomer van 2029, voor circa een half miljoen euro te kopen", besluit hij.