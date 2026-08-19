Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Verweij geeft update: "Die club is nog niet uitgewinkeld bij Ajax"

Rik Engelbertink
bron: De Telegraaf
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © BSR Agency

Mike Verweij weet dat Ajax binnenkort wederom een uitgaande transfer zal gaan realiseren. Lommel SK nam Don-Angelo Konadu al op huurbasis over. Nog een Ajacied lijkt echter te gaan vertrekken.

"Wat betreft het inkrimpen van de selectie is Ajax op de goede weg. Lommel SK blijkt nog niet uitgewinkeld bij Ajax", schrijft Mike Verweij in De Telegraaf. "Nadat Don-Angelo Konadu (20) op huurbasis de overstap maakte naar de Belgische club, die in 2020 werd overgenomen door de City Football Group, is Tristan Gooijer (21) ook op weg naar België."

De transfersom van de vertrekkende jongeling is ook al bekend. "Lommel is in verregaande onderhandeling om de verdediger, die bij Ajax een contract heeft tot de zomer van 2029, voor circa een half miljoen euro te kopen", besluit hij. 

Zet in op Ajax in Europa!

Ajax speelt donderdag de heenwedstrijd in de voorronde van de Conference League tegen FC Sion. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Julian Brandt

'Ajax kon Brandt halen vanwege miljoenenbonussen in contract'

0
Azzedine Ounahi

'Ajax wil Ounahi tóch halen; speler zelf wil naar Amsterdam'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Frenkie de Jong

De Jong haalt keihard uit: "Onwaarheden, dit maakt me boos"

0
Ajax juicht na een goal van Julian Brandt

VIDEO | Samenvatting: Ajax speelt gelijk bij Shelbourne FC (2-2)

0
Robert Maaskant

Maaskant op de bres voor oud-Ajacied: "Ik vind men te kritisch"

0
Noa Lang

Fabrizio Romano geeft update over Noa Lang: "Op dit moment..."

0
Jorthy Mokio

VIDEO | Samenvatting: Mokio en Brandt schieten Ajax langs PEC Zwolle

0
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Ajax kon Brandt halen vanwege miljoenenbonussen in contract'

'Ajax wil Ounahi tóch halen; speler zelf wil naar Amsterdam'

Verweij geeft update: "Die club is nog niet uitgewinkeld bij Ajax"

'Ajax grijpt mis; Italiaanse topclub voert 'goed gesprek' met Lang'

'Sutalo-bod Lazio uitgelekt: dit is wat Ajax kan gaan verdienen'

'Ajax heeft beet en haalt middenvelder op uit Italiaanse Serie A'

'RB Leipzig zag Lutsharel Geertruida liever naar Ajax verkassen'

'Ajax raakt ook Josip Sutalo kwijt: huurdeal met optie tot koop'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws