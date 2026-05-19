Verweij geeft update over toekomst van Garcia: "Ik denk dat..."

Ajax hoeft volgens Mike Verweij niet definitief afscheid te nemen van trainer Óscar García. De journalist van De Telegraaf ziet ondanks de teleurstellende periode bij het eerste elftal nog altijd een rol voor de Spanjaard weggelegd bij Jong Ajax.

In de Kick-off-podcast bespreekt Verweij de toekomst van García, die onder vuur ligt na de matige resultaten en onrustige periode in Amsterdam. Toch denkt hij dat de oefenmeester niet volledig afgeschreven hoeft te worden. "Ik denk dat hij gewoon terug kan naar Jong Ajax", aldus Verweij.

De journalist erkent dat García momenteel weinig krediet heeft opgebouwd bij de hoofdmacht. "Op basis van zijn huidige resultaten en ook zijn mediaoptredens zou je zeggen van niet, maar daar werkte het wél."

García werd eerder dit seizoen in februari aangesteld bij Jong Ajax en maakte volgens Verweij juist daar een goede indruk. Hoewel hij uiteindelijk slechts vijf wedstrijden coachte bij de beloftenploeg, zag de clubleiding voldoende positieve punten. "Misschien kan hij wel gewoon heel goed met die jonge gasten werken", stelt Verweij.