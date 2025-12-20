Kick Off Podcast
Verweij geeft update: "Zou zomaar zijn laatste wedstrijd kunnen zijn"
Verweij geeft update: "Zou zomaar zijn laatste wedstrijd kunnen zijn"

Tom
bron: Kick Off Podcast
Mike Verweij
Mike Verweij

Volgens Ajax-watcher Mike Verweij kan Kenneth Taylor zijn laatste wedstrijd voor Ajax al hebben gespeeld. Hij acht de kans groot dat de middenvelder een transfer gaat maken deze winter. 

"Kenneth Taylor stond ook op een lijstje van Fenerbahçe", vertelt Verweij in de Kick-off-podcast van De Telegraaf. Joey Veerman lijkt echter de voorkeur te krijgen bij de Turkse topclub, maar daar zal de Ajacied niet rouwig om zijn denkt de journalist. "Ik denk dat hij inzet op een andere club."

"Hij is bijna weer fit, dus de kans is aanwezig dat hij zaterdag tegen NEC speelt", geeft Verweij een update over de blessure van Taylor. "Dat zou zomaar zijn laatste wedstrijd voor Ajax kunnen zijn. Hij wil heel graag een transfer maken."

Hoewel Ajax openstaat voor een vertrek, zal de club niet zomaar meewerken met een transfer. "Ajax wil cashen", zegt Verweij. "Ik denk dat Ajax met twintig miljoen euro heel blij zou zijn. Er is veel belangstelling, maar concreet is het nog niet."

