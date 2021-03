Geschreven door Jessica Westdijk 28 mrt 2021 om 16:03

Volgens Mike Verweij zou het zomaar kunnen dat we Peter Bosz op korte termijn terug gaan zien als trainer van Ajax. Dat vertelt hij in de podcast van De Telegraaf. Bosz werd onlangs ontslagen bij Bayer Leverkusen. Tegelijkertijd is het de vraag hoe lang Erik ten Hag nog door zal gaan als trainer van Ajax.

Volgens Verweij heeft Ten Hag dat zelf in de hand en zou hij dit zelf kunnen bepalen: “Dan kom je aan bij het hele leuke woord “houdbaarheidsdatum”. Overmars en Ten Hag moeten inschatten hoe houdbaar hij (Ten Hag, red.) nog is voor Ajax. Als je Ajax op dit moment ziet voetballen, denk je: het kan nog wel een jaar.” Maar wellicht kiest Ten Hag deze zomer voor een nieuwe uitdaging, bijvoorbeeld als Ajax de dubbel wint en ook in Europa opnieuw succesvol is.

“Dan is het ook wel een fantastisch moment om weg te gaan. En ik denk dat Ajax daar ook wel blij mee zou zijn. Het is geen geheim dat Overmars Bosz nog een keer terug wil”, aldus Verweij.