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Derksen: "Het is niet meer interessant dat hij bij Ajax speelde"

Niek
Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © Pro Shots

Johan Derksen en René van der Gijp hebben zich deze week bij Vandaag Inside uitgelaten over Estavana Polman, de vriendin van voormalig Ajax-speler Rafael van der Vaart. Gijp adviseert haar om niet meer aan te schuiven bij het populaire praatprogramma. 

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"Mensen gaan nu wachten tot ze iets over Gaza vertelt, of iets over de Oekraïne-oorlog zegt, of maakt niet uit wat. Maar brand je vingers er niet aan", waarschuwt hij. "Ligt je interesse bij Oekraïne, bij stikstof, bij boeren die uitgekocht worden? Zo niet, dan moet je je vingers daar niet aan branden.” 

Derksen neemt het op voor de handbalster. "We moeten haar nu niet afbranden", reageert hij. "Ze moet even de kans krijgen. Niemand weet wat ze daadwerkelijk kan. Ze heeft de uitstraling van Hélène Hendriks. Het is een hartstikke leuke meid, maar als het niet over handbal gaat, of over haar man, de ex-voetballer (Rafael van der Vaart, red.), dan doet ze niet mee", constateert Derksen.

'De Snor' heeft zijn kritiek ook met Estavana Polman besproken. "Het is nu niet meer interessant dat je kon handballen en een man had die bij Ajax speelde. Je moet nou over alles mee kunnen lullen. Ik zeg: een mening hebben", adviseert hij.

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