Verweij 'gelooft' Farioli niet: "Is met allerlei extra eisen gekomen"
Mike Verweij vindt dat Ajax er goed aan heeft gedaan niet verder te gaan met Francesco Farioli. Volgens de journalist van De Telegraaf heeft Farioli zijn vertrek naar de uitgang geforceerd. In media is volgens hem een ander beeld ontstaan.
"Farioli heeft uiteindelijk die breuk geforceerd, ook al wordt dat overal anders voorgespiegeld", stelt Verweij in de Kick-off podcast van De Telegraaf. "Hij is met allerlei extra eisen gekomen, waar Ajax niet aan kon voldoen. Maar geloof mij: als daar wel gehoor aan was gegeven, had hij weer andere eisen neergelegd. Hij wilde gewoon weg."
Volgens Verweij zag Farioli simpelweg geen toekomst voor zichzelf bij Ajax. "Hij had het twee seizoenen geleden tot vijf wedstrijden voor het einde uitstekend gedaan, maar hij proefde na dat seizoen dat hij geen budget had om meer spelers te halen bij Ajax."
"Hij wist ook dat hij met dezelfde selectie niet nog eens tweede zou worden." Om die reden is Verweij van mening dat het goed is dat Farioli uit Amsterdam vertrokken is. "Ik denk dat het voor Ajax goed is dat hij zelf is vertrokken."
Daarbij vindt hij dat huidig Ajax-trainer Míchel Sánchez leuker voetbal speelt. "Onder trainer Míchel is naar het stadion gaan een feest. Dat aanvallende voetbal is leuk om naar te kijken. Het zal ongetwijfeld een keer fout gaan, maar die wedstrijden zijn zo veel leuker om naar te kijken dan Ajax-wedstrijden onder Farioli."
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Verweij 'gelooft' Farioli niet: "Is met allerlei extra eisen gekomen"
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