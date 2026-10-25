Verweij 'gelooft' Farioli niet: "Is met allerlei extra eisen gekomen"

Mike Verweij vindt dat Ajax er goed aan heeft gedaan niet verder te gaan met Francesco Farioli. Volgens de journalist van De Telegraaf heeft Farioli zijn vertrek naar de uitgang geforceerd. In media is volgens hem een ander beeld ontstaan.

"Farioli heeft uiteindelijk die breuk geforceerd, ook al wordt dat overal anders voorgespiegeld", stelt Verweij in de Kick-off podcast van De Telegraaf. "Hij is met allerlei extra eisen gekomen, waar Ajax niet aan kon voldoen. Maar geloof mij: als daar wel gehoor aan was gegeven, had hij weer andere eisen neergelegd. Hij wilde gewoon weg."

Volgens Verweij zag Farioli simpelweg geen toekomst voor zichzelf bij Ajax. "Hij had het twee seizoenen geleden tot vijf wedstrijden voor het einde uitstekend gedaan, maar hij proefde na dat seizoen dat hij geen budget had om meer spelers te halen bij Ajax."