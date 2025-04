Verweij geniet van ex-Ajacied: "Heeft in de sportschool gezeten"

Volgens Mike Verweij heeft Mohammed Kudus zich sterk ontwikkeld sinds zijn vertrek bij Ajax in 2023. In de Kick-off podcast van De Telegraaf noemt hij de West Ham-aanvaller, die zondag indruk maakte tegen Liverpool, bijna onherkenbaar vergeleken met zijn periode in Amsterdam.

Mike Verweij was afgelopen weekend niet in Nederland voor Ajax zoals gewoonlijk, maar in Engeland om twee Premier League-wedstrijden te bezoeken. "Manchester City - Crystal Palace (5-2) was echt een topwedstrijd, en Liverpool - West Ham (2-1) was een dag later ook fantastisch", aldus Verweij in de Kick-off podcast. Hij benoemde zowel een negatieve als positieve rol voor Virgil van Dijk, die betrokken was bij de gelijkmaker én later zelf de winnende maakte.

Ook Mohammed Kudus maakte indruk op de journalist. "Die heeft wel in de sportschool gezeten, dat is niet normaal", zegt Verweij over de fysiek sterke Ghanees. "Ik vond Kudus in het stadion echt geweldig, maar bij Viaplay kreeg hij heel veel kritiek. Simon Cziommer zei dat hij eigenlijk niet goed genoeg is voor de Premier League."

Daar is Verweij het echter niet mee eens. "Kudus heeft dit seizoen ook niet zulke goede statistieken, maar ik vond hem echt een heel goede indruk maken." Valentijn Driessen is het daar roerend mee eens. "Als je hem af en toe ziet voetballen bij West Ham denk je inderdaad: die heeft een goede opleiding gehad."