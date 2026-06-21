Verweij geniet van voormalig Ajacied: "Hij is een onmisbare schakel"
Ryan Gravenberch kon na de ruime 5-1 overwinning van Oranje op Zweden rekenen op lovende woorden. De middenvelder maakte volgens Mike Verweij veel indruk en wordt inmiddels zelfs gezien als een onmisbare kracht binnen het elftal van Ronald Koeman.
In de Kick-off-podcast van De Telegraaf kwam het optreden van Gravenberch uitgebreid ter sprake. Valentijn Driessen zag dat Oranje zonder bal kwetsbaar oogde. "Aan de bal speelde Nederland echt wel goed, maar zonder bal was het dit keer niet zo goed", stelt Driessen.
"Dat was ook op het middenveld, want ze hadden heel veel moeite met de lopende spelers van Zweden. Dat ligt ook voor een gedeelte aan de opstelling van het middenveld en daar is Gravenberch onderdeel van. Dat neemt niet weg dat ik hem een uitstekende speler vind en er is geen reden om te twijfelen aan hem."
Mike Verweij was vervolgens nog lovender over de middenvelder van Liverpool. "Je ziet wel dat hij bij Liverpool een hele grote meneer is geworden", aldus Verweij. "Hij is een onmisbare schakel in het Nederlands elftal. Brobbey en Gakpo vestigden de aandacht met hun doelpunten, maar Gravenberch speelde echt fantastisch."
Verweij geniet van voormalig Ajacied: "Hij is een onmisbare schakel"
Ajax-duo belangrijk tijdens ruime WK-overwinning Japan - Tunesië
Hiddink lovend over voormalig Ajacied bij Oranje: "Hij stond op"
Ajax greep naast piepjonge aanvaller: "Toen pas belden ze me"
'Cruijff verkoopt voor enkele miljoenen': "Eieren voor zijn geld"
Nederlands elftal scoort er vijf en wint overtuigend van Zweden
Ajax legt groot aanvallend talent vast: "Is een doelgerichte spits"
Ajax vreest herhaling van Volendam-scenario door Toppers in Arena
Opstelling Oranje bekend: Koeman kiest voor deze elf tegen Zweden
"Ik denk dat Erik ten Hag ooit bondscoach van Nederland wordt"
'Ajax krijgt concurrentie uit Premier League in strijd om spits'
Godts teleurgesteld in Ajax: "Dat is toch een paar keer gebeurd"
Ajax ziet middenvelder definitief vertrekken naar Sparta Praag
Ronald de Boer tipt Oranje voor duel: "Dan heb je een overtal`
Perez neemt het op voor miskende oud-Ajacied: "Was de beste..."
'Pierie verklapt salaris bij Ajax': "Was heel veel voor een puber"
Erik ten Hag laat weten: "Hij is in staat om spelers te lokken"
Yamali hoopt op 5 wissels bij Oranje: "Koeman denkt niet aan hem"
Danjuma openhartig over Nouri: "Niet in woorden uit te leggen"
Ajax verloor talent aan Feyenoord: "Vonden ze niet goed genoeg"
Theo Janssen pleit voor wijziging bij Oranje: "Zo'n type nodig"
Vermeulen had 'venijnig gesprek' met Kroes: "Hij was pissig"
Ronald Koeman krijgt duidelijk advies: "Dan breng je Weghorst"
Ajax maakt eerste oefentegenstander in voorbereiding bekend
'L'Equipe: transfersom voor Caio Henrique valt nóg hoger uit'
Nederland treft Zweden op WK: BetMGM pakt uit met fraaie odds
'Ajax zet streep door komst talenten uit Portugal en Engeland'
Ajax legt talent vast: "Hij weet nu al het verschil te maken"
'Ronald Koeman stopt na WK: drie oud-trainers Ajax staan klaar'
Deense club niet geheimzinnig: "Dolberg valt in die categorie"