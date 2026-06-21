Verweij geniet van voormalig Ajacied: "Hij is een onmisbare schakel"

Ryan Gravenberch kon na de ruime 5-1 overwinning van Oranje op Zweden rekenen op lovende woorden. De middenvelder maakte volgens Mike Verweij veel indruk en wordt inmiddels zelfs gezien als een onmisbare kracht binnen het elftal van Ronald Koeman.

In de Kick-off-podcast van De Telegraaf kwam het optreden van Gravenberch uitgebreid ter sprake. Valentijn Driessen zag dat Oranje zonder bal kwetsbaar oogde. "Aan de bal speelde Nederland echt wel goed, maar zonder bal was het dit keer niet zo goed", stelt Driessen.

"Dat was ook op het middenveld, want ze hadden heel veel moeite met de lopende spelers van Zweden. Dat ligt ook voor een gedeelte aan de opstelling van het middenveld en daar is Gravenberch onderdeel van. Dat neemt niet weg dat ik hem een uitstekende speler vind en er is geen reden om te twijfelen aan hem."