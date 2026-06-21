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Verweij geniet van voormalig Ajacied: "Hij is een onmisbare schakel"

Thomas
bron: De Telegraaf
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © Pro Shots

Ryan Gravenberch kon na de ruime 5-1 overwinning van Oranje op Zweden rekenen op lovende woorden. De middenvelder maakte volgens Mike Verweij veel indruk en wordt inmiddels zelfs gezien als een onmisbare kracht binnen het elftal van Ronald Koeman.

In de Kick-off-podcast van De Telegraaf kwam het optreden van Gravenberch uitgebreid ter sprake. Valentijn Driessen zag dat Oranje zonder bal kwetsbaar oogde. "Aan de bal speelde Nederland echt wel goed, maar zonder bal was het dit keer niet zo goed", stelt Driessen. 

"Dat was ook op het middenveld, want ze hadden heel veel moeite met de lopende spelers van Zweden. Dat ligt ook voor een gedeelte aan de opstelling van het middenveld en daar is Gravenberch onderdeel van. Dat neemt niet weg dat ik hem een uitstekende speler vind en er is geen reden om te twijfelen aan hem."

Mike Verweij was vervolgens nog lovender over de middenvelder van Liverpool. "Je ziet wel dat hij bij Liverpool een hele grote meneer is geworden", aldus Verweij. "Hij is een onmisbare schakel in het Nederlands elftal. Brobbey en Gakpo vestigden de aandacht met hun doelpunten, maar Gravenberch speelde echt fantastisch."

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