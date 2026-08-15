Verweij haalt uit naar vertrokken Ajacied: "Nog zoveel frustratie"

Mike Verweij begrijpt weinig van de manier waarop Willem Weijs terugkijkt op zijn ontslag bij Ajax. De voormalig trainer van Jong Ajax werd begin 2026 aan de kant gezet en heeft sindsdien meerdere keren zijn verhaal gedaan in de media. Dat leidt tot verbazing bij de Ajax-watcher van De Telegraaf.

"Willem wijsneus", lacht Verweij tijdens de podcast Kick-off wanneer de naam van Weijs valt. "Willem Weijs wordt ontslagen, dat hoort erbij, onderdeel van het vak. Is daarna in zeven verschillende media verschenen als trainer van Jong Ajax, dat is ook heel opvallend", vervolgt hij.

Volgens Verweij probeert Weijs achteraf zijn gelijk te halen, maar ontbreekt daarvoor een goede reden. "Verliezen heeft consequenties, zei Jordi Cruijff tegen hem en dan gaat Willem Weijs proberen zijn gelijk te halen door te zeggen: 'Zij trekken wel een coach aan die is gedegradeerd met Girona'. Iedereen kent het verhaal van Girona. Die hadden geblesseerde spitsen, daarvoor is het hele elftal leeggekocht en deze man is ook derde geëindigd met Girona. Op dit moment doet hij het ook beter bij Ajax dan Willem Weijs het bij Jong Ajax heeft gedaan."