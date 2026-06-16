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Verweij haalt uit naar Wim Jonk: "Valt me vies tegen van hem"

Rik Engelbertink
bron: Kick Off Podcast
Ronald Koeman, Wim Jonk en Ruud van Nistelrooij
Ronald Koeman, Wim Jonk en Ruud van Nistelrooij Foto: © Pro Shots

Mike Verweij weet niet zeker of de assistenten van Ronald Koeman zich wel vaak genoeg laten horen bij Oranje. In de podcast Kick-Off van De Telegraaf laat hij weten dat Wim Jonk de wissels van Koeman had moeten stoppen. 

"Wim Jonk heeft nota bene de visie Cruijff op papier gezet", opent Verweij. "Dat geen van de twee assistenten ervoor is gaan liggen hoe Koeman is gaan wisselen. De ins en outs weet je natuurlijk nooit en heeft Koeman gezegd dat hij de wissels toch toe ging passen."

"Dat valt me toch tegen van Jonk en ook van Van Nistelrooij", meent de journalist. "Summerville vertelde vandaag in een interview dat we met hem hadden dat Van Nistelrooij wel heel belangrijk is, maar ik vraag me wel af hoeveel tegengas er aan Ronald Koeman wordt gegeven op die bank."

Valentijn Driessen vindt het onzin wat Verweij zegt. "Zijn broer Erwin is er ook bij, dus je mag verwachten dat er wel wat tegengas wordt gegeven. Aan de andere kant bepalen die bondscoaches het allemaal zelf en moeten die assistenten uiteindelijk mee met de beslissing van de bondscoaches. Het kan niet zo zijn dat Wim Jonk nu even een persconferentie belegd."

Verweij blijft echter bij zijn punt. "Het is wel een gevleugelde uitspraak van Cruijff: met meer verdedigers ga je niet altijd beter verdedigen en als je aan het aanvallen bent hoef je niet te verdedigen. Dus Wim Jonk had daar toch even met zijn vuist tegen de dug-out moeten slaan."

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