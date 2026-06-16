Verweij haalt uit naar Wim Jonk: "Valt me vies tegen van hem"

Mike Verweij weet niet zeker of de assistenten van Ronald Koeman zich wel vaak genoeg laten horen bij Oranje. In de podcast Kick-Off van De Telegraaf laat hij weten dat Wim Jonk de wissels van Koeman had moeten stoppen.

"Wim Jonk heeft nota bene de visie Cruijff op papier gezet", opent Verweij. "Dat geen van de twee assistenten ervoor is gaan liggen hoe Koeman is gaan wisselen. De ins en outs weet je natuurlijk nooit en heeft Koeman gezegd dat hij de wissels toch toe ging passen."

"Dat valt me toch tegen van Jonk en ook van Van Nistelrooij", meent de journalist. "Summerville vertelde vandaag in een interview dat we met hem hadden dat Van Nistelrooij wel heel belangrijk is, maar ik vraag me wel af hoeveel tegengas er aan Ronald Koeman wordt gegeven op die bank."