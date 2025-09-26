Verweij heeft nieuws over staf van Heitinga: "Hij is een optie"

Thomas Duivenvoorden is in beeld bij Ajax om de technische staf te versterken, zo weet Mike Verweij te melden op de website van de Telegraaf . De club uit Amsterdam lijkt daardoor niet (helemaal) tevreden over de huidige gang van zaken bij de eerste selectie.

Duivenvoorden heeft bij De Graafschap nog een contract tot medio 2027 (met een optie voor nog een jaar) als assistent. "De bedoeling daarbij was dat de Noordwijkerhouter het stokje volgend seizoen bij De Graafschap zou overnemen van hoofdtrainer Marinus Dijkhuizen", onthult Verweij.

"Daarvoor moet hij dit jaar wel slagen voor de cursus coach betaald voetbal. Bij een tussentijds vertrek naar Ajax zal er een streep door die constructie gaan", besluit de verslaggever, die laat weten dat Duivenvoorden eerder ook al in beeld was voor en technische rol bij Jong Ajax en Feyenoord.