Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Verweij heeft nieuws over staf van Heitinga: "Hij is een optie"

Niek
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © BSR Agency

Thomas Duivenvoorden is in beeld bij Ajax om de technische staf te versterken, zo weet Mike Verweij te melden op de website van de Telegraaf. De club uit Amsterdam lijkt daardoor niet (helemaal) tevreden over de huidige gang van zaken bij de eerste selectie. 

Duivenvoorden heeft bij De Graafschap nog een contract tot medio 2027 (met een optie voor nog een jaar) als assistent. "De bedoeling daarbij was dat de Noordwijkerhouter het stokje volgend seizoen bij De Graafschap zou overnemen van hoofdtrainer Marinus Dijkhuizen", onthult Verweij.

"Daarvoor moet hij dit jaar wel slagen voor de cursus coach betaald voetbal. Bij een tussentijds vertrek naar Ajax zal er een streep door die constructie gaan", besluit de verslaggever, die laat weten dat Duivenvoorden eerder ook al in beeld was voor en technische rol bij Jong Ajax en Feyenoord. 

Zet in op Ajax tegen NAC Breda!

Ajax speelt zaterdagmiddag de thuiswedstrijd tegen NAC Breda. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Francesco Farioli

Farioli wint opnieuw: "Ik zei dat hij een voorzet moest geven"

0
John Heitinga bij ESPN in gesprek met Hans Kraay junior

Heitinga onthult: "De kans is groot dat hij morgen gaat starten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

0
Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

0
Leroy Sané en Gijs Smal

'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

0
Marcel van Roosmalen in Amsterdam

Van Roosmalen haalt uit naar Heitinga: "Zaal vol met kleuters"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 6 10 16
2 PSV 6 9 13
3 Ajax 6 6 12
4 AZ 6 5 12
5 FC Groningen 6 3 12
6 Fortuna Sittard 6 1 10
7 NEC Nijmegen 6 7 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd