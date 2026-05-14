Verweij heeft nieuws over trainer: "Ajax is wel heel ver met hem"

Jordi Cruijff is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie bij Ajax en de technisch directeur moet ook op zoek naar een nieuwe trainer voor het eerste elftal. Mike Verweij beseft dat de opvolger van Alex Kroes een drukke periode voor de boeg heeft.

"Jordi Cruijff is een hele eigenzinnige directeur en je merkt ook wel dat hij volle bak gefocust is op het eerste en tweede elftal en deels ook Onder-19", vertelt hij in een video-item van Telesport. "Ajax wil voorkomen dat er eenzelfde ravage gaat plaatsvinden als onder Sven Mislintat. Cruijff heeft in Edo Ophof een technisch commissaris die kritisch is en waarmee hij een hotline heeft", constateert Verweij.

"De allerbelangrijkste stap moet nog worden gezet en dat is het vastleggen van de trainer", vervolgt hij. "Ik las al ergens dat de trainer al een week zou vastliggen, maar dat is volgens mij volslagen onzin. Ajax is wel heel ver met Míchel, alleen Ajax wil Míchel en Girona wel de ruimte geven zich veilig te spelen. Het ziet er wel heel goed uit", besluit Verweij optimistisch.