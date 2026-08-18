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Verweij: "Hij is niet de enige optie om Godts op te volgen bij Ajax"

Joram
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © Pro Shots

Ajax is nog altijd op zoek naar een nieuwe linksbuiten die de naar Paris Saint-Germain vertrokken Mika Godts moet opvolgen. Volgens Mike Verweij is nog niet duidelijk wie die vacature gaat invullen. In de podcast Kick-off bespreekt de Ajax-watcher verschillende opties, waarbij technisch directeur Jordi Cruijff volgens hem terughoudend is met grote transfersommen.

Valentijn Driessen merkte tegen SC Heerenveen direct dat Godts wordt gemist in Amsterdam. "Je mist Godts nu al. Iedere wedstrijd die hij gespeeld heeft, heeft hij het verschil gemaakt. Daar heb je een hele hoop geld voor gekregen, dat kan je niet weigeren. Dat snap ik wel, maar daar zal je wel toch heel snel een vervanger voor moeten halen."

Een van de namen die de laatste tijd nadrukkelijk wordt genoemd, is Noa Lang. Verweij denkt echter niet dat Ajax zomaar de portemonnee trekt voor de aanvaller van Napoli. "Als ze 25 miljoen euro moeten betalen, gaan ze dat niet betalen. Dan zullen ze hem proberen te huren, maar ik denk dat ze veel meer opties hebben. De geluiden die je hoort, wijzen erop dat Jordi Cruijff gewoon niet van plan is om voor spelers te overbetalen."

Volgens Verweij wordt er binnen Ajax bovendien nadrukkelijk gekeken naar spelers die minder bekend zijn bij het grote publiek. "Cruijff schijnt intern te roepen dat er in Spanje veel betere spelers voor veel minder geld lopen. Noa Lang is bord op schoot scouten. Hij zal vast gaan leveren bij Ajax, maar ik weet niet of hij de eerste keuze is..."

Driessen heeft ondertussen zijn twijfels bij de nadruk die Cruijff op de Spaanse markt zou leggen. "Ik denk dat als je alleen maar in Spanje terechtkomt, dat je ook heel veel mis zit. Raul Moro vorig jaar natuurlijk, maar ook daarvoor. Bijna alles wat uit Spanje komt, is mislukt bij Ajax."

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