Verweij: "Hij was eigenlijk voorbestemd om Ajax - AZ te fluiten"

Tijdens de wedstrijd Ajax - AZ in maart was scheidsrechter Dennis Higler na afloop misschien wel de meest genoemde hoofdrolspeler. Telegraaf-journalist Mike Verweij onthult echter dat Allard Lindhout aanvankelijk werd aangesteld als arbiter.

Tafelgenoot Valentijn Driessen vindt Lindhout niet goed genoeg voor de Eredivisie, waardoor een blunderende Higler nog de voorkeur zou krijgen. Verweij: "Dat hoorde ik. Wel grappig dat je die naam noemt. Die was eigenlijk voorbestemd om Ajax - AZ te fluiten, maar die Lindhout maakt zo’n dramatisch seizoen door dat hij van die wedstrijd werd afgehaald. Internationaal krijgt hij ook bijna geen topaanstellingen meer."

Higler was vooral veelbesproken door de rode kaart die hij gaf aan Alexandre Penetra tijdens Ajax - AZ. De verdediger kreeg voor een licht vergrijp zijn tweede gele prent, waardoor alle Alkmaarders verbijsterd waren. Wouter Goes en coach Maarten Martens leken zelfs van het veld te willen stappen. Achteraf zeiden spelers van AZ dat Higler al op het veld wist dat hij fout zat. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA eindigde in 2-2.