Noa Vahle stoort zich aan oud-speler Ajax: "Zelfoverschatting"
Ajax bestuur & beleid

Verweij: "Hij zou een veelvoud kunnen verdienen in het buitenland"

Amber
bron: De Telegraaf
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © Pro Shots

Jordi Cruijff wordt definitief de nieuwe technisch directeur van Ajax. Mike Verweij, clubwatcher namens De Telegraaf, noemt het het begin van een 'bijzonder hoofdstuk'.

"Het is het begin van een bijzonder hoofdstuk in de rijke clubgeschiedenis van Ajax én de historie van de familie Cruijff", schrijft Verweij in De Telegraaf. "Bijna tien jaar na het overlijden van de legendarische nummer veertien Johan Cruijff stapt zijn zoon Jordi (51) als nieuwe technisch directeur van Ajax de Johan Cruijff ArenA binnen. En daarmee gaat de wens van de voltallige directie én de overgebleven commissarissen in vervulling, omdat Jordi op dit moment het meest geschikt wordt geacht Ajax door roerige tijden te loodsen."

De journalist merkt op dat Jordi Cruijff dezelfde voetbalvisie heeft als zijn vader. "Hij blijkt bereid het warme Spanje in te ruilen voor ons koude kikkerland en neemt genoegen met het salaris bij Ajax, waarvan hij een veelvoud zou kunnen verdienen in het buitenland", aldus Verweij.

Hij besluit: "De directieleden Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker, de commissarissen Dirk Anbeek en Sirik Goeman en bestuursraadslid Edo Ophof bespeurden vanaf de eerste gesprekken in Barcelona en Ouderkerk aan de Amstel bij Cruijff een grote betrokkenheid bij en liefde voor Ajax en Cruijff gaf ondubbelzinnig aan oren te hebben naar de functie."

