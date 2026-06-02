2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Verweij: "Ik begrijp dat Ajax echt bezig is met goede spelers"

Gijs Kila
bron: Kick-Off
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © BSR Agency

Ajax lijkt dicht bij de aanstelling van Míchel als nieuwe hoofdtrainer. Dat verwacht Mike Verweij, die ervan uitgaat dat de Spaanse coach op korte termijn officieel gepresenteerd zal worden door de Amsterdammers.

"Dan is Míchel denk ik de nieuwe trainer van Ajax", zegt de journalist van De Telegraaf in de podcast Kick-off. Verweij sluit niet uit dat er deze week al witte rook komt. "Het zou mij niet verbazen als het de komende dagen rond komt."

Ajax wordt al geruime tijd gelinkt aan de voormalige trainer van Girona. Nadat de Spaanse club degradeerde en Míchel vertrok, zouden beide partijen met elkaar in gesprek zijn gegaan over een samenwerking in Amsterdam.

Niet alleen op trainersgebied verwacht Verweij een ambitieuze zomer van Ajax. Volgens de clubwatcher zet technisch directeur Jordi Cruijff hoog in op de transfermarkt. "Wat ik begrijp is dat er echt heel hoog wordt ingezet. Dat Ajax echt bezig is met goede spelers en misschien af en toe wel eens te goede spelers voor Ajax…"

De recente geruchten rond Roony Bardghji passen volgens Verweij binnen die strategie. "We moeten het afwachten, maar het verbaast mij niet."

De journalist verwacht dat de invloed van Cruijff deze zomer duidelijk zichtbaar zal worden. "We zullen zien waar Jordi Cruijff mee komt. Dat er oud-spelers en spelers van FC Barcelona met Ajax in verband worden gebracht, dat is met Cruijff aan het roer niet heel gek."

