Verweij: "Ik begrijp dat Ajax echt bezig is met goede spelers"
Ajax lijkt dicht bij de aanstelling van Míchel als nieuwe hoofdtrainer. Dat verwacht Mike Verweij, die ervan uitgaat dat de Spaanse coach op korte termijn officieel gepresenteerd zal worden door de Amsterdammers.
"Dan is Míchel denk ik de nieuwe trainer van Ajax", zegt de journalist van De Telegraaf in de podcast Kick-off. Verweij sluit niet uit dat er deze week al witte rook komt. "Het zou mij niet verbazen als het de komende dagen rond komt."
Ajax wordt al geruime tijd gelinkt aan de voormalige trainer van Girona. Nadat de Spaanse club degradeerde en Míchel vertrok, zouden beide partijen met elkaar in gesprek zijn gegaan over een samenwerking in Amsterdam.
Niet alleen op trainersgebied verwacht Verweij een ambitieuze zomer van Ajax. Volgens de clubwatcher zet technisch directeur Jordi Cruijff hoog in op de transfermarkt. "Wat ik begrijp is dat er echt heel hoog wordt ingezet. Dat Ajax echt bezig is met goede spelers en misschien af en toe wel eens te goede spelers voor Ajax…"
De recente geruchten rond Roony Bardghji passen volgens Verweij binnen die strategie. "We moeten het afwachten, maar het verbaast mij niet."
De journalist verwacht dat de invloed van Cruijff deze zomer duidelijk zichtbaar zal worden. "We zullen zien waar Jordi Cruijff mee komt. Dat er oud-spelers en spelers van FC Barcelona met Ajax in verband worden gebracht, dat is met Cruijff aan het roer niet heel gek."
Josip Sutalo krijgt fantastisch nieuws en kan zijn koffers pakken
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord: Míchel wordt de nieuwe trainer'
'Arne Slot gelinkt aan Ajax': "Ik heb even contact gehad vandaag"
Verweij: "Ik begrijp dat Ajax echt bezig is met goede spelers"
Gaat Lang schitteren op het WK? "Noa houdt van zulke dingen"
'Dies Janse miljoenen waard na goed seizoen bij FC Groningen'
Weghorst kan rol spelen in Oranje: "Dat doet hij goed bij Ajax"
Van der Gijp zou oud-Ajacied passeren in Oranje: "Matig seizoen"
'Feyenoord verslaat Ajax in strijd voor Marokkaans toptalent'
Ajax-fans willen Slot na Liverpool-exit: "Pak de telefoon, Jordi"
'Cruijff en Ajax maken grootste kans op huurdeal met FC Barcelona'
Huurling keert terug naar Ajax: "Enorm bedankt voor dit seizoen"
Jade Anna deelt geweldig nieuws met oud-Ajacied: "Heart is full"
"Hij vond dat ik in een shirt van Frenkie de Jong de baan op moest"
'Slot niet naar Ajax': "Dan moet hij heel veel geld inleveren"
Brobbey onthult: "Dat zei hij na mijn seizoen bij Ajax tegen me"
Gijp over oud-Ajacied: "Hij kon je een enorme doodschop geven"
Noa Lang 'nat' van zenuwen: "Je weet het maar nooit met Koeman"
Arne Slot naar Ajax? "Ik denk dat ze met hem nu al ver zijn"
Hans Kraay tipt: "Hij zou voor Ajax absoluut de beste keuze zijn"
'Ajax in gesprek met Arne Slot: Michel in de wachtkamer gezet'
Brobbey hoopt op herstel: "Ajax is en blijft altijd in m’n hart"
'Slecht nieuws voor Ajax: transferwaarde Sutalo neemt verder af'
Wesley Sneijder hard voor Ajacied: "Ik kan dat niet begrijpen"
Koeman over Johan Cruijff Arena of De Kuip: "Qua voetbalsfeer..."
'Ajax wil spitsen ophalen bij AZ': "Hij is wel een sensatie"
'Míchel kan getalenteerde middenvelder meenemen naar Ajax'
'Ajax dichterbij dan ooit bij komst vleugelflitser FC Barcelona'
Ronald de Boer doet privéonthulling: "Laat een litteken achter"
Bazoer naar WK, maar niet met Oranje: "Hecht geen waarde aan kritiek"