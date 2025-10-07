AD Voetbalpodcast
Mogelijke hulp voor Heitinga genoemd: "Wordt procestrainer genoemd"
Verweij: "Ik denk dat Ajax er inmiddels een moord voor zou doen"

Gijs Kila
bron: Kick Off
Mike Verweij in de Kick-off Podcast van De Telegraaf
Mike Verweij in de Kick-off Podcast van De Telegraaf Foto: © Screenshot De Telegraaf

Anass Salah-Eddine maakt indruk in Eindhoven en dat is ook de analisten van De Telegraaf niet ontgaan. In de podcast Kick-off spreken Valentijn Driessen en Mike Verweij lovend over de linksback, die dit seizoen wordt gehuurd van AS Roma.

"Het is gewoon een hele goede speler", aldus Driessen. "Tenminste, een goede speler voor PSV. Je kan hem er altijd bij hebben." Salah-Eddine is veelvuldig op het middenveld te vinden, ondanks zijn basispositie als linksback, en maakt volgens de analisten het verschil in het elftal van Peter Bosz.

Verweij, Ajax-watcher van dienst, ziet vooral wat de Amsterdammers missen. "Ik denk dat Ajax er inmiddels een moord voor zou doen", zegt hij. Salah-Eddine speelde in het verleden voor de hoofdstedelingen, maar brak daar nooit écht door. Na een korte periode bij FC Twente koos hij voor AS Roma, waar hij nauwelijks aan spelen toekwam.

Driessen ziet in Eindhoven de ideale omgeving voor Salah-Eddine om zich verder te ontwikkelen. "Als je die lang in de Eredivisie kan houden, moet je dat niet laten. Hij kan bij PSV op een goed niveau spelen, bijna ieder jaar in de Champions League. Daar wordt die jongen ook beter van. Misschien dat er dan wel extra groei in zit."

Anass Salah-Eddine Mike Verweij Valentijn Driessen
