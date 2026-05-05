2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Verweij: "Ik denk dat Jordi Cruijff hem graag terug wil halen"

Mike Verweij
Mike Verweij

Dies Janse wordt dit seizoen door Ajax verhuurd aan FC Groningen en de centrumverdediger mag zich inmiddels (ook) in de belangstelling verheugen van Club Brugge. Mike Verweij en Valentijn Driessen zijn benieuwd wat er na dit seizoen gaat gebeuren met de lange linkspoot. 

"De speler weet van niks, Ajax weet van niks en Club Brugge is op dit moment echt een broodje aap-verhaal. Daar is geen sprake van en ik denk dat Ajax in Dies Janse gewoon de opvolger van Youri Baas ziet", vertelt Verweij op de website van de Telegraaf. "Ik denk dat Jordi Cruijff hem ook graag terug wil halen, want die jongen heeft een uitstekend seizoen bij FC Groningen gehad en is speler van Jong Oranje. Dus waarom zou je zo'n speler nu verkopen?" 

"Achter Baas kun je hem klaarstomen en dan Baas over een half jaar of over een jaar verkopen. Je weet hoe het met Sven Botman is gegaan vier jaar geleden", blikt de verslaggever terug. "Maar ik denk dat Ajax in Dies Janse een speler ziet waarmee ze de toekomst in willen. Als hij blijft, zal er wel over een nieuw contract gesproken gaan worden. En dan moet er misschien ook wel wat geld bij", constateert Verweij. 

Valentijn Driessen ziet het niet zitten dat beide spelers voor een basisplaats als linker centrale verdediger gaan strijden. "Dan heb je twee dezelfde soort spelers op dezelfde positie. Dan moet je Baas verkopen of je moet hem linksback zetten", adviseert hij. 

