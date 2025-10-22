Verweij: "In aanloop naar FC Twente geen prettig vooruitzicht"

John Heitinga en Ajax hebben met een lastig dilemma te maken, zo analyseert Mike Verweij woensdagochtend in De Telegraaf . Ajax lijkt weinig kans te hebben op een resultaat, waardoor spelers sparen een logische optie lijkt. Maar een grote nederlaag kan veel veroorzaken.

"Een eventuele beslissing van Heitinga om woensdag in Londen voor een B-elftal te kiezen, zal ongetwijfeld de goedkeuring van Kroes krijgen", doelt Verweij op het interview van de technisch directeur met Ajax Life. "Bepalende spelers aan de kant houden lijkt dan ook logisch. Ajax heeft met Kasper Dolberg, Youri Regeer, Ko Itakura en Steven Berghuis niet alleen een overvolle ziekenboeg, maar kampt ook met een aantal spelers dat kleine pijntjes heeft en desondanks spelen."

Heitinga gaat echter niet vrijuit bij een grote nederlaag. "Een enorme, mogelijk nog grotere nederlaag dan bij Olympique Marseille (4-0) zal van Ajax het lelijke eendje van de Champions League maken, de druk op Heitinga nog verder vergroten én het laatste beetje zelfvertrouwen uit de labiele spelersgroep zuigen. En dat laatste is in de aanloop naar FC Twente - Ajax geen prettig vooruitzicht", vervolgt Verweij.

"Waar Heitinga ook voor kiest: de volgende storm kan hoe dan ook losbarsten", aldus de journalist. "Voorlopig staat hij – mede doordat steeds meer mensen inzien dat Kroes hem heeft opgescheept met een gemankeerde selectie en doordat de fans zich nog redelijk koest houden – recht overeind. Chelsea - Ajax wordt echter de volgende lakmoesproef", besluit hij.