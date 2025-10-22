Willy en René PSV Podcast
"Weghorst komt er bij ons niet in, die zou ik terug naar Ajax sturen"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Verweij: "In aanloop naar FC Twente geen prettig vooruitzicht"

Rik Engelbertink
bron: De Telegraaf
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © BSR Agency

John Heitinga en Ajax hebben met een lastig dilemma te maken, zo analyseert Mike Verweij woensdagochtend in De Telegraaf. Ajax lijkt weinig kans te hebben op een resultaat, waardoor spelers sparen een logische optie lijkt. Maar een grote nederlaag kan veel veroorzaken.

"Een eventuele beslissing van Heitinga om woensdag in Londen voor een B-elftal te kiezen, zal ongetwijfeld de goedkeuring van Kroes krijgen", doelt Verweij op het interview van de technisch directeur met Ajax Life. "Bepalende spelers aan de kant houden lijkt dan ook logisch. Ajax heeft met Kasper Dolberg, Youri Regeer, Ko Itakura en Steven Berghuis niet alleen een overvolle ziekenboeg, maar kampt ook met een aantal spelers dat kleine pijntjes heeft en desondanks spelen." 

Heitinga gaat echter niet vrijuit bij een grote nederlaag. "Een enorme, mogelijk nog grotere nederlaag dan bij Olympique Marseille (4-0) zal van Ajax het lelijke eendje van de Champions League maken, de druk op Heitinga nog verder vergroten én het laatste beetje zelfvertrouwen uit de labiele spelersgroep zuigen. En dat laatste is in de aanloop naar FC Twente - Ajax geen prettig vooruitzicht", vervolgt Verweij.

"Waar Heitinga ook voor kiest: de volgende storm kan hoe dan ook losbarsten", aldus de journalist. "Voorlopig staat hij – mede doordat steeds meer mensen inzien dat Kroes hem heeft opgescheept met een gemankeerde selectie en doordat de fans zich nog redelijk koest houden – recht overeind. Chelsea - Ajax wordt echter de volgende lakmoesproef", besluit hij.

Zet in op Ajax tegen Chelsea!

Ajax speelt woensdag in de Champions League tegne Chelsea. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Erik ten Hag

Ten Hag analyseert: "Ajax is nu niet Champions League-proof"

0
Joël Veltman

Veltman: "Ik weet niet of ik nog aan die wedstrijd wil denken"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wouter Goes en Wout Weghorst

Weghorst krijgt bijval: "Daarom komt Goes er elke keer mee weg"

0
Wout Weghorst

Wout Weghorst ontsnapt: "In Enschede had hij rood gekregen"

0
John Heitinga

'Heitinga negeerde zaakwaarnemer': "Ik adviseerde hem anders"

0
Wim Kieft

Kieft kritisch op Ajacied: "Alsof z'n huis gebombardeerd is"

0
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd