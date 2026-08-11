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Verweij: "Is een indicatie dat Ajax open staat voor zijn vertrek"

Gijs Kila
bron: Kick-Off
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © BSR Agency

Mike Verweij denkt dat Ajax uiteindelijk bereid is mee te werken aan een transfer van Mika Godts, mits de juiste prijs op tafel komt. De Ajax-watcher van De Telegraaf wijst daarbij op de betrokkenheid van topzaakwaarnemer Jorge Mendes.

"Wat nou als er maar één keer een bod van veertig miljoen, plus vijf miljoen is gedaan en daarna Ajax helemaal niets meer heeft gehoord", reageert Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf op de onderhandelingen met Paris Saint-Germain. "Jordi Cruijff heeft Jorge Mendes niet ingeschakeld, maar dat die zichzelf heeft aangeboden en nu zich ook met de deal bemoeit, dat is wel een indicatie dat Ajax uiteindelijk voor de juiste prijs wel open staat voor zijn vertrek."

Verweij benadrukt tegelijkertijd hoe belangrijk Godts is voor het spel van de Amsterdammers. "Jordi Cruijff heeft ook niet voor niets geroepen dat hij hem wil houden. Als je de wedstrijd tegen PEC Zwolle zag, dan snap je ook precies waarom. De eerste helft leek echt wel een beetje op het Ajax van vorig jaar."

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