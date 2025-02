Verweij is lovend over Ajax-debutant en onthult hoogte koopoptie

Ajax kon zondag tegen Go Ahead Eagles niet beschikken over Remko Pasveer. Tweede doelman en winteraanwinst Matheus stond daarom onder de lat. Bij zijn debuut maakte de Braziliaan een goede indruk.

Clubwatcher Mike Verweij spreekt zelfs van een 'attractie'. "Ajax is sinds deze winter een attractie rijker. Door de lichte rugblessure van Pasveer, die een paar minuten voor de warming-up afhaakte, maakten de Ajax-fans tijdens de inhaalwedstrijd kennis met de Braziliaanse doelman Matheus Lima Magalhaes (32)", schrijft hij namens De Telegraaf.

Matheus heeft indruk gemaakt. "En na de enerverende tweede helft, waarin Brian Brobbey en Oliver Edvardsen het verschil maakten, Gerrit Nauber tussendoor rood incasseerde en de VAR Go Ahead Eagles twee keer (terecht) slechtgezind was, luidde de conclusie: er zit muziek in Matheus. Van de paar reddingen die hij moest verrichten, was die op een van richting veranderd schot van Jakob Breum de lastigste."

"De keer dat hij - zeven minuten voor tijd - werd geklopt (door Julius Derksen), bracht de scherpe VAR Pol van Boekel redding door de 1-1 wegens hands terug te draaien. Mede daardoor vergrootte Ajax het gat met PSV tot vijf punten", aldus Verweij, die weet dat Ajax een koopoptie heeft bedongen bij het huren van Matheus.

De hoogte daarvan was nog niet bekend, maar Verweij weet het bedrag te melden. Ajax kan Matheus na afloop van dit seizoen voor naar verluidt 2,5 miljoen euro definitief overnemen van SC Braga.