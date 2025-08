Verweij kraakt supporters: "Ik vind dat echt krankzinnig, idioten"

Mike Verweij heeft zich kritisch uitgelaten over het gedrag van een deel van de supporters van NEC Nijmegen. Aanleiding is het feestgedrag na het verloren hoger beroep van rivaal Vitesse, dat donderdagavond te horen kreeg dat het geen licentie behoudt van de KNVB. Daarmee hangt het voortbestaan van de club aan een zijden draadje.

Vitesse rest nog één ultieme kans: een zitting bij de burgerlijke rechter in Utrecht, komende donderdag. Verweij spreekt in de Kick-off podcast van De Telegraaf zijn afschuw uit over de situatie én over de reactie van sommige NEC-fans.

"Het is verschrikkelijk voor Vitesse", stelt hij. "Als ik dan zie dat in Nijmegen een paar idiote NEC-supporters feest gaan vieren. Als NEC-supporter wil je toch twee wedstrijden per jaar spelen, en dat is tegen Vitesse. Ik vind dat echt krankzinnig."

Verweij begrijpt niet hoe je vreugde kunt halen uit de mogelijke ondergang van een rivaal. "Dat je gaat vieren dat een andere club ophoudt te bestaan. Hoe groot de rivaliteit ook is", zegt hij. "Een competitie wordt gemaakt door clubs die rivalen zijn. Je zou er ook niet aan moeten denken, zoals in Schotland toen met Rangers die aantal divisies terug werden gezet, dat Ajax niet tegen Feyenoord zou kunnen spelen, of tegen PSV."