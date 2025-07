Verweij kritisch: "Er werd de indruk gewekt van een vakantietrip"

Mike Verweij heeft in De Telegraaf kritiek geuit op de media-afdeling van Ajax. Volgens de journalist heeft het mediateam van de Amsterdammers geen goede beurt gemaakt gedurende het trainingskamp in Como.

Tijdens het trainingskamp in Noord-Italië kreeg Ajax te maken met kritiek op de manier waarop de club zich naar buiten toe presenteerde. Terwijl er op het veld hard werd gewerkt richting de Como Cup, zorgden beelden van ontspannende activiteiten voor verwarring en ergernis. Clubwatcher Verweij van De Telegraaf uitte daar stevige kritiek op.

Gedurende het verblijf deelde het mediateam van Ajax op sociale media beelden van trainingen, maar ook van andere activiteiten zoals basketbal en waterpolo. Verweij stelt dat die content afbreuk doet aan het serieuze karakter van het trainingskamp: "Heitinga doet er verstandig aan in zijn evaluatie van de beschamend geëindigde Como Cup ook de rol van de (social) media-afdeling mee te nemen", schrijft hij in De Telegraaf.

Volgens Verweij strookten de beelden niet met de realiteit. "Beelden van potjes basketbal en waterpolo op de clubkanalen plaatsen, komt na zo’n wanvertoning als tegen Como nogal knullig over en is slecht voor de beeldvorming. Juist, omdat er in Italië keihard is getraind en aan de speelwijze en inhoud is gewerkt. Nu werd ten onrechte de indruk gewekt van een vakantietrip."