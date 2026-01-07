Verweij kritisch: "Hij wilde op De Toekomst het grootste kantoor"

Mike Verweij heeft keihard uitgehaald naar Maurits Hendriks, die in het verleden als Chief Sports Officer werkzaam was bij Ajax. De verslaggever van de Telegraaf stoorde zich aan een interview op de website van Trouw over ' zijn pijnlijke vertrek ' bij de club uit Amsterdam.

"Dit was het verhaal van Maurits Hendriks en hij kreeg de kans niet en het lag eigenlijk aan iedereen behalve aan hem", vertelt een cynische Verweij in de podcast Kick-Off van Telegraaf. "Alleen wat ik dan zonde vind bij zo’n interview: er zijn ook een aantal dingen… hij heeft zich daar echt - ik wil niet zeggen als een tiran - maar wel heel bijzonder gedragen", verklapt hij.

"Hij wilde toen hij op De Toekomst kwam het grootste kantoor", blikt Verweij terug. "Hij zei de portier niet eens gedag, hij heeft zich echt compleet onmogelijk gemaakt vanaf dag één en dat lees je dan niet terug. En er wordt ook niet naar gevraagd hoe dat zit. Dat had ik wel graag gehoord van hem", besluit de Ajax-watcher kritisch.