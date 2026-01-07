HNM De Podcast
Vahle wijst naar Ajax: "Er moeten er twee vrouw zijn, dat is zo"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Verweij kritisch: "Hij wilde op De Toekomst het grootste kantoor"

Niek
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © Pro Shots

Mike Verweij heeft keihard uitgehaald naar Maurits Hendriks, die in het verleden als Chief Sports Officer werkzaam was bij Ajax. De verslaggever van de Telegraaf stoorde zich aan een interview op de website van Trouw over 'zijn pijnlijke vertrek' bij de club uit Amsterdam.

"Dit was het verhaal van Maurits Hendriks en hij kreeg de kans niet en het lag eigenlijk aan iedereen behalve aan hem", vertelt een cynische Verweij in de podcast Kick-Off van Telegraaf. "Alleen wat ik dan zonde vind bij zo’n interview: er zijn ook een aantal dingen… hij heeft zich daar echt - ik wil niet zeggen als een tiran - maar wel heel bijzonder gedragen", verklapt hij. 

"Hij wilde toen hij op De Toekomst kwam het grootste kantoor", blikt Verweij terug. "Hij zei de portier niet eens gedag, hij heeft zich echt compleet onmogelijk gemaakt vanaf dag één en dat lees je dan niet terug. En er wordt ook niet naar gevraagd hoe dat zit. Dat had ik wel graag gehoord van hem", besluit de Ajax-watcher kritisch. 

Gerelateerd:
Lieke Martens

Oud-Ajacied werd betrapt met Lieke Martens: "Op zijn balkon"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek kritisch: "Zij bemoeiden zich daar te veel mee bij Ajax"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd