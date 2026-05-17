Verweij kritisch op Ajax-scouts: "Moeten toontje lager zingen"

bron: De Telegraaf
Mike Verweij
Mike Verweij vindt niet dat scouts van Ajax kritisch mogen zijn op het handelen van Jordi Cruijff. De clubwatcher neemt het op voor de nieuwe technisch directeur van de Amsterdammers. 

Verweij is kritisch op het handelen van de scouts de afgelopen jaren. "Ik zag in een fanpodcast voorbij komen: schandalig hoe Ajax met de scouts omging. Ajax had nog twaalf scouts in dienst, die allemaal tussen een ton en twee ton verdienden. En ja, kijk naar de lijst met spelers die de afgelopen jaren zijn gehaald", begint hij in Kick-off van de Telegraaf. "Het jaartje Mislintat hoef je dan niet mee te tellen, maar er is geen speler waarvan je zegt: wow, wat een geweldige vondst van de scouting."

Cruijff zou zeer solistisch te werk gaan en de scouting weinig raadplegen. "Er stonden zulke details in, dat Jordi Cruijff niet eens de toegangscode tot alle data had, dat moet bij de scouts vandaan komen. Volgens mij moeten zij wel even een toontje lager zingen", oordeelt de clubwatcher. 

