Verweij kritisch op ontslagen Ajacied: "Die huilverhalen van hem"

Verweij en Driessen denken niet dat Ajax met Grim tweede kan worden dit seizoen. "Grim gaat niet zelf de handdoek gooien. Dat snap ik ook, want hij is daar als interim neergezet. Maar dat het tegen PEC Zwolle beschamend was, is wel duidelijk", oordeelt Verweij in Kick-off van de Telegraaf.

Verweij ziet dat de trainerswissel bij Jong Ajax goed heeft uitgepakt. "Mijn klomp breekt als Willem Weijs deze week allerlei interviews geeft, en dat je dan hoort dan spelers bijna niet trainden. Dat er geen patronen werden ingeslepen, en dat het grootste verschil dat García maakt is dat de spelers de hele dag op de club zijn", vervolgt de clubwatcher. "Jong Ajax stond met Willem Weijs gewoon stijf onderaan. Wat mij het meeste irriteert van allemaal, ook in die huilverhalen van hem, is alsof opleiden en punten pakken niet samen kan gaan. Punten pakken is ook opleiden."

Driessen en Verweij staan achter de stelling dat Jordi Cruijff Garcia tot het einde van het seizoen moet doorschuiven naar Ajax 1. "Deze man heeft de laatste drie wedstrijden zeven punten gepakt. Je ziet patronen, en je ziet sommige spelers, zoals bijvoorbeeld Skye Vink, opleven", besluit Verweij.