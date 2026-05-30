Verweij merkt op: "Hij neemt daar geen genoegen mee bij Ajax"

Mike Verweij verwacht dat Oscar García niet terugkeert als trainer van Jong Ajax. De Spaanse coach begon in februari bij het beloftenelftal, maar maakte al snel de stap naar de hoofdmacht van Ajax.

Volgens de journalist ligt een terugkeer in die functie niet voor de hand, ondanks dat García nog een doorlopend contract heeft. Eerder op vrijdag werd al duidelijk dat Ajax in gesprek is met Girona-trainer Míchel.

"Ik proefde na de wedstrijden in de play-offs aan alles dat hij geen genoegen gaat nemen met een functie bij Jong Ajax", vertelt Verweij in de podcast Kick-off. "Hij wilde daar geen antwoord op geven, maar als je daarvoor openstaat, geef je daar gewoon antwoord op", vervolgt de journalist. "Ik heb zomaar het idee dat hij naar een andere uitdaging gaat kijken."