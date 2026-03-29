Verweij: "Niet in vorm, maar wie weet bezorgt hij Ajax de 2e plaats"
Binnen het Nederlands elftal is de vorm van meerdere spelers momenteel een punt van zorg. In de podcast van De Telegraaf schetst Mike Verweij een kritisch beeld van de Oranje-selectie, waarbij hij onder meer ingaat op de situatie rondom Ajax-spits Wout Weghorst en de keuzes van bondscoach Ronald Koeman.
Volgens Verweij is het begrijpelijk dat Koeman vasthoudt aan Weghorst, ondanks zijn matige vorm. "Wout Weghorst, en dat snap ik ook wel, heeft in het verleden laten zien dat hij goed was in Oranje en iets teweeg kon brengen in de slotfase", legt hij uit op de persconferentie. De spits bereikte tegen Noorwegen nog de mijlpaal van vijftig interlands, maar overtuigt momenteel niet met zijn spel.
Toch plaatst Verweij ook kanttekeningen bij de huidige situatie van de aanvaller. "Hij is nu niet in vorm, maar wie weet scoort Weghorst de komende zes wedstrijden en bezorgt hij Ajax de tweede plaats. Waarschijnlijk zal dat niet gebeuren", klinkt het kritisch.
Tegelijkertijd ziet de Ajax-watcher ook positieve uitzonderingen binnen de selectie. "Als je nu naar de selectie kijkt. Brobbey zit lekker in zijn vel, Malen zit lekker in zijn vel. Voor de rest weet ik het niet: de spelers van Liverpool niet. Van de Ven en Simons voeren een degradatiestrijd. Weghorst zit er niet lekker in. Daar heeft een coach ook mee te maken. Ik kan me daarom het gedrag van Koeman ook een klein beetje voorstellen, want hij wil dat het anders gaat", besluit Verweij.
Verweij: "Niet in vorm, maar wie weet bezorgt hij Ajax de 2e plaats"
