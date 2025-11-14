Verweij noemt grote namen: "Waardoor heel veel deuren open gaan"

De namen van Maxwell en Jordi Cruijff vallen bij Ajax, zo vertelt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf . Alex Kroes lijkt te gaan vertrekken waardoor de Amsterdammers op zoek zijn naar een vervanger.

"Maxwell wordt genoemd. Hij is bij Paris Saint-Germain technisch directeur geweest. Jordi Cruijff wordt ook genoemd. Dat zijn namen waardoor heel veel deuren bij andere clubs open gaan", aldus Verweij.

"Je zult er wel iemand omheen moeten zetten die het 'vuile werk' doet, om in voetbaltermen te praten. Ik denk dat dat logische namen zouden zijn." Maxwell was tussen 2017 en 2019 actief bij PSG. Sinds begin 2021 is hij 'directeur voetbalontwikkeling' bij de UEFA. De Braziliaan speelde tussen 2001 en 2006 voor Ajax.

Cruijff werkt sinds februari als technisch adviseur bij de Indonesische voetbalbond. De voormalig profvoetballer heeft ervaring bij onder meer FC Barcelona en Maccabi Tel Aviv. Cruijff speelde in de jeugd van de Amsterdammers.