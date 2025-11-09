'Verweij noemt naast Overmars nog een tweede kandidaat als TD'

AD Voetbalpodcast
Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"
Thomas
bron: Kick Off
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © BSR Agency

De zoektocht naar een nieuwe technisch directeur bij Ajax levert verschillende namen op, en naast Marc Overmars wordt nu ook Brian Tevreden genoemd. Dat meldt Telegraaf-journalist Mike Verweij in de podcast Kick-off, waarin hij de achtergrond van Tevreden toelicht.

"Hij is de technisch directeur van Reading geweest, heeft heel lang als jeugdtrainer in de opleiding van Ajax gezeten, is later algemeen directeur van Roeselare geworden en lijkt nu met Suriname als technische man op weg naar het WK", aldus Verweij. Zijn band met Ajax is dus allesbehalve nieuw.

Volgens Verweij is de deur richting Amsterdam voor Tevreden absoluut niet gesloten. "Als hij over zijn drempel struikelt, dan ligt hij in de Arena." Of hij daadwerkelijk direct in de rol van technisch directeur zou kunnen starten, durft Verweij niet te zeggen. "Of hij gelijk technisch directeur kan worden, weet ik niet, maar desnoods in een andere functie zou ik hem altijd binnenhalen."

