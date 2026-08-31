Verweij onthult aanbieding FC Porto: "Ajax nam dat bod niet serieus"
Volgens Mike Verweij was het bod van FC Porto op Youri Baas veel te weinig voor Ajax. De Portugese club was serieus in de markt voor de verdediger.
Baas ontwikkelde zich geweldig onder Francesco Farioli en nu wilde de Italiaanse oefenmeester hem naar FC Porto halen. Dat lijkt deze zomer echter niet meer te gaan gebeuren. "FC Porto heeft eigenlijk geen geld en zij hebben een bod gedaan dat door Ajax niet serieus is genomen", onthult Verweij in Kick-off van de Telegraaf. "Normaal gesproken gaat dit niet door."
De aanbieding van de Portugezen maakte geen indruk op Jordi Cruijff. "Porto heeft 5,5 miljoen euro geboden en wil volgend jaar ook nog een keer 5,5 miljoen betalen", weet de clubwatcher. "Maar als Ajax hem verkoopt willen ze gelijk geld én een veel hoger bedrag. Dan moet je echt wel aan veertien, vijftien miljoen denken. Dat willen ze gelijk kunnen besteden."
De kans is klein dat er de laatste dagen van de transferperiode nog een akkoord bereikt gaat worden tussen FC Porto en Ajax. "Porto is voorlopig de wacht aangezegd en de stekker is uit de onderhandelingen getrokken. Dat ligt op dit moment stil", aldus Verweij. "Maar dat kan over een uur weer anders zijn."
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