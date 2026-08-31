Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Verweij onthult aanbieding FC Porto: "Ajax nam dat bod niet serieus"

Max
bron: De Telegraaf
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © BSR Agency

Volgens Mike Verweij was het bod van FC Porto op Youri Baas veel te weinig voor Ajax. De Portugese club was serieus in de markt voor de verdediger. 

Baas ontwikkelde zich geweldig onder Francesco Farioli en nu wilde de Italiaanse oefenmeester hem naar FC Porto halen. Dat lijkt deze zomer echter niet meer te gaan gebeuren. "FC Porto heeft eigenlijk geen geld en zij hebben een bod gedaan dat door Ajax niet serieus is genomen", onthult Verweij in Kick-off van de Telegraaf. "Normaal gesproken gaat dit niet door."

De aanbieding van de Portugezen maakte geen indruk op Jordi Cruijff. "Porto heeft 5,5 miljoen euro geboden en wil volgend jaar ook nog een keer 5,5 miljoen betalen", weet de clubwatcher. "Maar als Ajax hem verkoopt willen ze gelijk geld én een veel hoger bedrag. Dan moet je echt wel aan veertien, vijftien miljoen denken. Dat willen ze gelijk kunnen besteden."

De kans is klein dat er de laatste dagen van de transferperiode nog een akkoord bereikt gaat worden tussen FC Porto en Ajax. "Porto is voorlopig de wacht aangezegd en de stekker is uit de onderhandelingen getrokken. Dat ligt op dit moment stil", aldus Verweij. "Maar dat kan over een uur weer anders zijn."

Gerelateerd:
Maher Carrizo tijdens de voorbereiding bij Ajax

'Ajax bereikt akkoord en gaat aanvaller Maher Carrizo verhuren'

0
Borja Sainz

'Ajax wil zakendoen met FC Porto, maar krijgt nul op rekest'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Noa Lang

'Ajax doet nieuwe poging voor Lang': "Opnieuw contact opgenomen"

0
René van der Gijp

Gijp schrikt van 'lilliputter': "Daar loopt Sjaak Swart nog voorbij"

0
Sean Steur tegen Liverpool

Newcastle United-scout looft Sean Steur: "Een uitstekend talent"

0
Soufyan Daafi

Oud-Ajacied haalt uit: "Bij Ajax wordt niet iedereen gelijk behandeld"

0
Robert Maaskant

Maaskant niet vrolijk: "Dan worden de spelers niet meer beter"

0
Chris Woerts

Woerts wil Eredivisie op de schop: "We moeten naar minder clubs"

0
Steven Berghuis bij FC Sion

VIDEO | Samenvatting: Ajax boekt belangrijke zege bij FC Sion

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Ajax bereikt akkoord en gaat aanvaller Maher Carrizo verhuren'

Verweij onthult aanbieding FC Porto: "Ajax nam dat bod niet serieus"

Haan ziet Ajax-ster klaar zijn voor PSV: "Kan zich onderscheiden"

Driessen wijst naar Ajax: "Noodzakelijk om financieel te overleven"

'Ajax wil zakendoen met FC Porto, maar krijgt nul op rekest'

El Ahmadi tempert hype rond Ajax-talent: "Nog geen Van Dijk"

Van der Vaart duidelijk over Ajax-speler: "Die zou ik wel houden"

Tolu Arokodare ontmoet Hans Kraay: "Dat zal hij niet snel vergeten"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws