Verweij onthult aankomende Ajax-transfer: "Zo goed als zeker"

JP Chermont staat op het punt om naar Ajax te verkassen. Volgens Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf is het bijna zeker dat de Braziliaan de Amsterdammers gaat versterken. Verweij meldt bovendien dat er nog een andere optie op tafel ligt.

"Het is op zich opvallend, want Ajax heeft aangegeven dat zij een linksback zoeken", begint Verweij. "Tomiyasu is echter van alle markten thuis, dus ze hebben hem nu op de linkerkant in gedachten en hebben hun vizier verlegd naar de rechtsback. Dat is zo goed als zeker deze Braziliaan."

Chermont (19) was mogelijk niet Ajax’ eerste keuze. "Er is ook een geroutineerde linksback aangeboden om te huren, maar die heeft een jaar niet gevoetbald", weet Verweij. "Ajax wil voor de nummer zes-positie al iemand huren en ze willen niet uitsluitend met huurspelers werken. Dit is dan een tijdelijke huur met een optie tot koop. Als deze jongen het goed doet, wordt hij na dit seizoen vastgelegd."

Chermont speelde 50 wedstrijden voor Santos, maar wordt niet als toptalent gezien; volgens Verweij verklaart dat zijn interesse bij Ajax. "De echte grote parels in Brazilië ziet iedereen en elke scout, maar daar hangt een veel hoger prijskaartje aan. Ajax, Feyenoord en PSV moeten kijken in een categorie net onder de absolute top, waarvan zij denken dat het een sensatie kan worden in de Eredivisie. Zo kan zo’n speler zich ontwikkelen en later weer worden verkocht aan de Premier League", aldus de Ajax-watcher.