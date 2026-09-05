Verweij onthult afwezige bij Ajax - PSV: "Hij is er denk ik niet"
Het is nog maar de vraag of Jordi Cruijff zaterdagavond aanwezig is bij de topper tussen Ajax en PSV. Volgens Mike Verweij bestaat de kans dat de technisch directeur van de Amsterdammers naar Spanje afreist om tijd door te brengen met zijn familie.
Cruijff sloot onlangs een intensieve transferperiode af en liet bij de clubkanalen van Ajax al blijken dat de afgelopen maanden er flink hebben ingehakt. Toen hij over zijn moeder en kinderen sprak, werd hij zichtbaar emotioneel.
"Jordi is denk ik niet aanwezig bij de wedstrijd Ajax - PSV", vertelt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Die heeft echt drie maanden lang alleen maar opgesloten gezeten in zijn kantoortje. Ik denk dat hij nog wel een keertje op zoek gaat naar zijn moeder en zijn kinderen in Barcelona."
Valentijn Driessen zou het opvallend vinden als Cruijff daadwerkelijk ontbreekt bij de belangrijke wedstrijd tegen PSV. "Dat kan toch ook een dag later", reageert hij.
Verweij benadrukt wel dat hij niet met zekerheid weet of Cruijff zaterdag afwezig is. "Misschien is hij er wel, maar dat weet ik niet."
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