Verweij onthult Ajax-doelwit: "Dat is een hele interessante naam"

Of Ajax daadwerkelijk kan investeren in een nieuwe verdediger hangt af van de toekomst van Jorrel Hato. Chelsea toonde donderdag serieuze interesse en bracht een bod uit op de jonge verdediger. Bij een vertrek van Hato krijgt technisch directeur Alex Kroes meer financiële ruimte om een nieuwe verdediger aan te trekken.

"Het verhaal gaat dat Ajax dan een nieuwe linksback wil", aldus Verweij. "Dan wordt de naam van Daley Blind weer genoemd. Een heel logische keuze, omdat Heitinga ook leiderschap zoekt. Maar ik denk dat Ajax ook wel voor een nieuwe rechter centrale verdediger gaat. Een naam die dan opduikt is een hele interessante. Een speler waar PSV heel lang mee bezig is geweest. Dat is oud-FC Groningen-speler Ko Itakura", vervolgt de Ajax-watcher.

De Japanse verdediger wordt al geruime tijd genoemd als een mogelijke aanwinst voor PSV. Eerder deze week bracht Sky Sport zijn naam voor het eerst in verband met Ajax. "Hij is 27 jaar. Dat is normaal weinig restwaarde, maar binnen Ajax wordt wel gezegd: die gozer is zó ontzettend fit, dat je hem zelfs na drie of vier jaar weer kan verkopen. En het schijnt, hou me dat ten goede, dat hij voor 7 of 8 miljoen op te halen is. Itakura kan ook links centraal spelen."

Presentator Pim Sedee vraagt of het aantrekken van Itakura als rechter centrale verdediger nodig is, omdat Ajax ook Josip Sutalo heeft, die nu geblesseerd is. "Misschien vinden ze Itakura wel beter dan Sutalo", aldus Verweij.