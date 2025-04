Verweij onthult: "Binnen Ajax zien mensen hem als een verrader"

Jan van Halst heeft niet op iedereen indruk gemaakt bij Ajax. De oud-profvoetballer was kort lid van de RvC en zelfs even interim-algemeen directeur van de Amsterdammers.

Maandag werd Van Halst gepresenteerd als deelnemer van het nieuwe seizoen van het RTL-programma De Verraders. "Dit had een heel goede grap van De Speld kunnen zijn", reageert Mike Verweij in Kick-off van de Telegraaf. "Want ik moet je wel heel eerlijk vertellen dat mensen binnen Ajax hem wel als een behoorlijke verrader zien."

Volgens Verweij werd het Van Halst kwalijk genomen dat hij verzuimde in te grijpen in de transferzomer van Sven Mislintat. "Hij is natuurlijk degene geweest die Mislintat had moeten controleren. Dat heeft hij nagelaten, terwijl hij er als commissaris en algemeen directeur naast heeft gezeten. Dat is niet zo heel goed gegaan", herinnert de journalist. "Dus dit past wel, denk ik."

Ook Valentijn Driessen denkt er zo over. "Jan was een slechte acteur en hier kan hij denk ik zichzelf zijn bij De Verraders", lacht Driessen, die niet weet waarom Van Halst meedoet aan het tv-programma. "Het zal toch niet om het geld zijn? Ik weet ook niet waarom mensen aan al die onzin meedoen."