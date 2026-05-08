Verweij onthult: "Bosz was de absolute droomkandidaat van Ajax"

Thomas
bron: Kick Off
Peter Bosz
Peter Bosz

Jordi Cruijff had een duidelijke favoriet op het oog voor de trainersfunctie bij Ajax. Volgens clubwatcher Mike Verweij hoopte de technisch directeur de huidige PSV-trainer Peter Bosz naar Amsterdam te halen, maar die wens bleek al snel onhaalbaar. Dat vertelt Verweij in de Kick-off podcast van De Telegraaf.

"Peter Bosz, dat was de droomkandidaat van Jordi Cruijff, maar al snel werd duidelijk dat hij niet zou komen, zeker nadat hij bijtekende bij PSV", begint Verweij stellig. De belangstelling van Ajax voor Bosz kwam niet uit de lucht vallen. Cruijff werkte in het verleden al samen met de oefenmeester bij Maccabi Tel Aviv en onderhoudt nog altijd een goede relatie met hem. Bosz liet eerder zelfs weten dat hij na Ajax - PSV nog samen ging eten met de technisch directeur van de Amsterdammers.

Toen duidelijk werd dat Bosz niet haalbaar was, schakelde Ajax door naar Arne Slot. "Daarna is Slot gepolst, maar die zat opeens weer stevig in het zadel bij Liverpool. Het was heel slecht geweest als Cruijff dat niet had geprobeerd, want toen hij informeerde, zat Slot op de schopstoel", aldus Verweij.

Ook Dick Schreuder werd de afgelopen periode veelvuldig genoemd rondom Ajax, maar volgens de clubwatcher speelde dat intern nauwelijks. "Nadat duidelijk werd dat Bosz en Slot niet zouden komen, is Cruijff met zijn Spaanse lijstje gekomen. Dick Schreuder vindt hij gewoon niet een hele goede kandidaat", besluit Verweij.

