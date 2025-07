Verweij onthult de reden achter Brobbeys afwezigheid bij Ajax

Ajax moest het zaterdagmiddag in het oefenduel met KV Mechelen doen zonder Brian Brobbey. De spits ontbrak volledig op het wedstrijdformulier, wat direct vragen opriep bij fans. Volgens Mike Verweij van De Telegraaf heeft Brobbey last van zijn bovenbeen. Bronnen rond de club benadrukken dat het om een lichte blessure gaat en dat hij naar verwachting maandag alweer aansluit op de training.

In afwezigheid van Brobbey koos trainer John Heitinga voor Wout Weghorst als centrumspits. De routinier kreeg ondersteuning van Bertrand Traoré en Raúl Moro, die zijn eerste basisplaats kreeg sinds zijn komst naar Ajax. Het oefenduel werd gespeeld op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek en vormde het vierde duel in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Ajax en KV Mechelen kwamen overeen om twee helften van zestig minuten te spelen. Een ongewone opzet, maar ideaal om spelers zoveel mogelijk speeltijd te geven. Heitinga maakte hiervan gebruik om verschillende namen in actie te zien, waaronder meerdere jeugdspelers.

Op het middenveld kreeg Steven Berghuis opnieuw de rol van aanvallende middenvelder. Davy Klaassen en het jonge talent Jorthy Mokio completeerden het driemansmiddenveld. In de verdediging stonden onder anderen Owen Wijndal en Youri Regeer aan de aftrap.