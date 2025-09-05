Verweij onthult: "Die haalden allemaal hun neus op voor Ajax"

Ajax koos deze zomer voor een jeugdige invulling van het middenveld. De Amsterdammers haalden James McConnell (20) op huurbasis van Liverpool, terwijl ook de zeventienjarige Jorthy Mokio in beeld is voor de controlerende rol. Volgens De Telegraaf-journalisten Mike Verweij en Valentijn Driessen legt dat pijnlijk bloot hoe lastig de transfermarkt voor Ajax is geweest.

"Dat is ook een beetje het lot van Ajax in de situatie waarin ze zitten", zei Verweij in de voetbalpodcast van De Telegraaf. "Er moest gesaneerd worden, dus er werden heel veel lijntjes uitgegooid naar ervaren controlerende middenvelders. Die haalden allemaal hun neus op voor Ajax en dachten veel beter te kunnen krijgen. Toen trok Ajax James McConnell aan."

De journalist legt uit dat het beeld later volledig draaide. "Aan het einde van de markt hadden die ervaren middenvelders nog geen club en smeekten de zaakwaarnemers bijna bij Ajax of hun spelers alsnog konden komen. Maar toen was het geld op."

Collega Valentijn Driessen spaart de club evenmin. "Nu heb je een zeventienjarige en een twintigjarige. Het getuigt van geen enkel beleid. Het is gewoon wanbeleid", oordeelde hij onomwonden. Daarmee uiten de verslaggevers opnieuw stevige kritiek op de sportieve koers van de Amsterdammers.