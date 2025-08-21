Verweij onthult: "Door zijn zaakwaarnemer neergelegd in Amsterdam"

Het Ajax-café is ook deze week weer geopend, want er staat weer het nodige te gebeuren bij de club uit Amsterdam. Wij houden jullie op de hoogte van de laatste nieuwtjes, geruchten en roddels uit de voetbalwereld, maar voel je ook vrij om off-topic te gaan in de comments.

Donderdag 21 augustus: Ajax kan Edson Alvarez definitief uit het hoofd zetten, zo weet Mike Verweij te melden. "Mexicaan is door zijn zaakwaarnemer neergelegd in Amsterdam. Komst middenvelder is besproken, maar bleek direct veel te duur. Nooit echt optie geweest", constateert de clubwatcher.

Donderdag 21 augustus: Florian Plettenberg komt via 'X' met aanvullende informatie. "De optie tot koop bedraagt 22 miljoen euro", verklapt hij.

Donderdag 21 augustus: Edson Alvarez vliegt vandaag naar Turkije om zijn deal met Fenerbahce af te ronden. Volgens Fabrizio Romano gaat het om een huurdeal met een optie tot koop. De Mexicaanse middenvelder stond ook hoog op het verlanglijstje van Ajax.