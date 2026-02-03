Verweij onthult: "Het zeer positief scoutingsrapport van Carrizo"

Ajax is de afgelopen week druk bezig geweest met allerlei transfers en Mike Verweij heeft hoge verwachtingen van Maher Carrizo en Oleksandr Zinchenko. De verslaggever van de Telegraaf zette vandaag twee interessante updates online via social media.

"Voor de liefhebber: het zeer positieve scoutingsrapport van Ajax-aanwinst Maher Carrizo dat ik ontving van The Scouting Company", schreef hij. "Vanwege de leuke reacties op het scoutingsrapport van Maher Carrizo plaats ik ook een rapport van Oleksandr Zinchenko, van juni 2024", sprak Verweij niet veel later.

"Uitstekende beoordeling van de Oekraïnse Ajax-aanwinst", constateert hij. Zinchenko werd beoordeeld met een 8 als rapportcijfer en speelde toen als linksback in een 4-2-3-1-systeem. Bij Carrizo valt op dat hij 'snel en behendig' is, terwijl de vleugelaanvaller ook een aantal duidelijke verbeterpunten heeft.