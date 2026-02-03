Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Verweij onthult: "Het zeer positief scoutingsrapport van Carrizo"

Niek
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © Pro Shots

Ajax is de afgelopen week druk bezig geweest met allerlei transfers en Mike Verweij heeft hoge verwachtingen van Maher Carrizo en Oleksandr Zinchenko. De verslaggever van de Telegraaf zette vandaag twee interessante updates online via social media. 

"Voor de liefhebber: het zeer positieve scoutingsrapport van Ajax-aanwinst Maher Carrizo dat ik ontving van The Scouting Company", schreef hij. "Vanwege de leuke reacties op het scoutingsrapport van Maher Carrizo plaats ik ook een rapport van Oleksandr Zinchenko, van juni 2024", sprak Verweij niet veel later.

"Uitstekende beoordeling van de Oekraïnse Ajax-aanwinst", constateert hij. Zinchenko werd beoordeeld met een 8 als rapportcijfer en speelde toen als linksback in een 4-2-3-1-systeem. Bij Carrizo valt op dat hij 'snel en behendig' is, terwijl de vleugelaanvaller ook een aantal duidelijke verbeterpunten heeft. 

Valentijn Driessen

"Ajax, Feyenoord en FC Utrecht zijn kansloze deelnemers geweest"

Marijn Beuker

BREAKING | Ajax bevestigt miljoenendeal: "Enorm veel potentie"

John van 't Schip als analyticus in de Johan Cruijff Arena

John van 't Schip ziet zwakke plek bij Ajax: "Twee of drie keer"

Marijn Beuker

Beuker gespot met Kodai Sano: "Het is een zeer goed restaurant"

Abdellah Ouazane bij een uitwedstrijd van Ajax 1

Ouazane wint met Jong Ajax: "Zij vinden dat ik fitter moet worden"

David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

