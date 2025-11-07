Kick-off
Verweij onthult: "Hij heeft Heitinga echt het nekschot gegeven"
Verweij onthult: "Hij heeft Heitinga echt het nekschot gegeven"

Max
bron: De Telegraaf
Mike Verweij in Qatar
Mike Verweij in Qatar Foto: © Pro Shots

Louis van Gaal heeft een grote rol gespeeld in het ontslag van John Heitinga als trainer van Ajax. Dat vertelt clubwatcher Mike Verweij in Kick-off van de Telegraaf

Heitinga kreeg donderdag zijn congé na een reeks teleurstellende resultaten. De oefenmeester stond al een tijd onder druk, maar de wedstrijd tegen Galatasaray bleek zijn laatste. "Het zijn niet de supportersverenigingen, hoor", begint Verweij in Kick-off van de Telegraaf. "Laten we het gelijk maar roepen, want dan heb jij je kop: het is echt Louis van Gaal die Heitinga het nekschot heeft gegeven."

Van Gaal is op de achtergrond actief als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. "In allerlei telefoongesprekken met Heitinga zou hij zijn steun hebben uitgesproken, maar achter de schermen is er toch iets gebeurd", weet Verweij. "Waardoor uiteindelijk Van Gaal om advies is gevraagd en hij zijn duimpje naar beneden heeft gehouden. Dat was het einde van Heitinga."

De mensen die je spreekt, zeggen ook dat Marijn Beuker en Danny Blind daar een kwalijke rol in spelen. Het is altijd de trainer die als eerste sneuvelt. Gezien de resultaten ook wel logisch, maar ik hoop dat de analyse van Ajax dieper gaat dan het functioneren van Heitinga.

Ajax Podcasts Het laatste Ajax Nieuws Louis van Gaal John Heitinga
