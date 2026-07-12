Verweij onthult: "Hij zou nog meer gaan verdienen dan Gravenberch"

Het vertrek van Sean Steur naar Newcastle United zorgde voor veel kritiek op de handelswijze van Ajax. Er werd gesteld dat de club te weinig vertrouwen had uitgesproken in het Ajax-talent. Clubwatcher Mike Verweij spreekt dat echter nadrukkelijk tegen.

In de podcast Kick-off van De Telegraaf stelt de Ajax-watcher dat de verhalen die rondgaan over de transfer niet kloppen. Uit het contractvoorstel dat klaarlag voor Steur blijkt dat het vertrouwen er namelijk wel degelijk was. "Dat wordt in sommige media vertaald als te weinig vertrouwen, maar het vertrouwen was zeker uitgesproken", zegt Verweij. "Dat bleek ook wel uit de cijfers die in het contract stonden." Volgens de journalist lag er een akkoord met een uitzonderlijk goede aanbieding klaar voor de jonge middenvelder. "Er lag een salaris voor hem klaar waar een paard de hik van krijgt. Hij zou nog meer gaan verdienen dan Ryan Gravenberch destijds kreeg op zijn leeftijd", aldus de Ajax-volger.

De onderhandelingen stokten pas toen er vanuit Steur werd gevraagd om een basisplaats. Daar ging Ajax niet in mee. "Als er dan een basisplaats wordt gevraagd, dan kun je dat als technisch directeur niet garanderen. Dat moet je gewoon afdwingen", aldus Verweij. Het vertrek van Steur mag volgens hem dus niet worden neergelegd bij de directie van Ajax. Zij hebben er alles aan gedaan om hem binnen te houden, vertelt Verweij. "Toen Steur er toch voor koos om naar Engeland te gaan, is er flink onderhandeld. Dat is ook gebeurd, want het is natuurlijk een absurde prijs voor een speler die nog bijna niets heeft gepresteerd." Het beeld dat de club de middenvelder onvoldoende perspectief zou hebben geboden, wordt dus keihard onderuitgehaald door Verweij.