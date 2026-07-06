Verweij onthult: "Jordi Cruijff is bezig met enkele kanonnen"

De komst van Daley Blind naar Ajax lijkt slechts een kwestie van tijd, maar een officiële bevestiging laat nog altijd op zich wachten. Volgens Ajax-watcher Mike Verweij heeft dat alles te maken met de transferplannen van technisch directeur Jordi Cruijff.

In de Kick-off-podcast van De Telegraaf vertelt Verweij dat een akkoord met Blind al geruime tijd in de maak is. "Daley Blind gaat komen", stelt hij. "Alleen de situatie is niet anders dan een paar weken geleden. Toen is de intentie uitgesproken dat ze met elkaar in zee zouden gaan, alleen staat er niets op papier. Dat gaat uiteindelijk en misschien ook wel redelijk snel gebeuren."

Volgens Verweij ligt de focus van Ajax momenteel echter bij andere dossiers op de transfermarkt. Daardoor heeft de afronding van de deal met Blind geen prioriteit gekregen. "Er moet heel snel, heel veel gebeuren op de transfermarkt. Ik denk dat Jordi Cruijff bezig is met enkele kanonnen en denkt dat Daley Blind wel goed komt. Dat wordt op korte termijn ook wel afgetikt."