Verweij onthult: "PSV wilde hem ook, maar Ajax zat al om tafel"

Mike Verweij weet dat Jordi Cruijff een handige werkwijze hanteerde voor het binnenhalen van transfervrije spelers. Volgens de clubwatcher geeft Ajax niet al te veel salaris uit.

Ajax hoefde voor het binnenhalen van transfervrije spelers geen transfersom te betalen, maar Cruijff koos er in veel gevallen voor om dat wél te doen. "Ze krijgen ook wel tekengeld", vertelt Verweij in Kick-off van de Telegraaf. "Dat is een trucje om de salarissen in de boeken wat lager te houden. Als je dat zou verrekenen in het salaris, dan krijg je een salarispost des duivels."

Cruijff haalde deze zomer onder andere Daley Blind, Sofyan Amrabat, Julian Brandt en Jofre Torrents transfervrij naar Amsterdam. "Of dat bij Brandt is gebeurd weet ik niet", vervolgt Verweij. "Maar bij transfervrije spelers zou dat om een paar miljoen kunnen gaan, het kan ook een paar ton zijn."