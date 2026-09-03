Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Verweij onthult: "PSV wilde hem ook, maar Ajax zat al om tafel"

Max
bron: De Telegraaf
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © Pro Shots

Mike Verweij weet dat Jordi Cruijff een handige werkwijze hanteerde voor het binnenhalen van transfervrije spelers. Volgens de clubwatcher geeft Ajax niet al te veel salaris uit. 

Ajax hoefde voor het binnenhalen van transfervrije spelers geen transfersom te betalen, maar Cruijff koos er in veel gevallen voor om dat wél te doen. "Ze krijgen ook wel tekengeld", vertelt Verweij in Kick-off van de Telegraaf. "Dat is een trucje om de salarissen in de boeken wat lager te houden. Als je dat zou verrekenen in het salaris, dan krijg je een salarispost des duivels."

Cruijff haalde deze zomer onder andere Daley Blind, Sofyan Amrabat, Julian Brandt en Jofre Torrents transfervrij naar Amsterdam. "Of dat bij Brandt is gebeurd weet ik niet", vervolgt Verweij. "Maar bij transfervrije spelers zou dat om een paar miljoen kunnen gaan, het kan ook een paar ton zijn."

Ajax was er al vroeg bij met de interesse voor Brandt. "Hoe eerder je dat contact legt, hoe groter de kans dat je zo'n speler binnenhaalt", legt Verweij uit. "PSV wilde Brandt ook, maar Ajax zat op 1 april al met hem om tafel. Dan creëer je een band, je gaat je verhaal vertellen. Hij geloofde in dat verhaal en heeft drie jaar bij Ajax getekend. PSV was te laat en was ook niet bereid om het salaris te betalen wat Ajax doet."

Gerelateerd:
Ar'Jany Martha

Telstar presenteert voormalig Ajacied op slotdag transfermarkt

0
Leo Salazar

Ajax-aanwinst ambitieus: "Dat hoort bij mijn verwachtingen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Jordi Cruijff
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rob Jansen

Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

0
Wim Kieft

Kieft moet weer onder het mes: "Ben weggezet in het verzorginghuis"

0
Noa Lang

'Ajax doet nieuwe poging voor Lang': "Opnieuw contact opgenomen"

0
René van der Gijp

Gijp schrikt van 'lilliputter': "Daar loopt Sjaak Swart nog voorbij"

0
Sean Steur tegen Liverpool

Newcastle United-scout looft Sean Steur: "Een uitstekend talent"

0
Soufyan Daafi

Oud-Ajacied haalt uit: "Bij Ajax wordt niet iedereen gelijk behandeld"

0
Robert Maaskant

Maaskant niet vrolijk: "Dan worden de spelers niet meer beter"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Telstar presenteert voormalig Ajacied op slotdag transfermarkt

Verweij onthult: "PSV wilde hem ook, maar Ajax zat al om tafel"

Ajax-aanwinst ambitieus: "Dat hoort bij mijn verwachtingen"

Piroe onthult afgeketste Ajax-deal: "Serieuze kandidaat voor mij"

'Ajax neemt opnieuw afscheid: contract talent per direct ontbonden'

Ajax liet opvallende comeback lopen: "Hij wilde wel terugkomen"

Dolberg zag transfer plots klappen: "Van het ene op andere moment"

Ajax houdt miljoenen achter de hand: "Er is geld voor buitenkansje"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws