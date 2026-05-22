Verweij onthult ruzie Farioli bij Ajax: "Heeft hij bonje meegekregen"

Francesco Farioli zou tijdens zijn periode bij Ajax ruzie hebben gekregen met meerdere assistenten uit zijn technische staf. Volgens Ajax-watcher Mike Verweij liep het mis tussen de Italiaanse trainer en assistenten Daniele Cavalletto en Felipe Sanchez Mateos. Daardoor zouden zij uiteindelijk ook niet zijn meegenomen naar FC Porto.

De uitspraken van Farioli over Ajax zorgden deze week al voor veel ophef. De Italiaan stelde in interviews met verschillende Nederlandse media dat er binnen de club te weinig voetbalkennis aanwezig is bij belangrijke beslissingen. Mike Verweij kreeg echter geen uitnodiging voor die gesprekken en had de oefenmeester graag kritisch bevraagd.

"Ik vind als er gezegd wordt dat er heel weinig voetbalkennis binnen Ajax zit, hoor je wel te vragen: vind je dat nou echt als Louis van Gaal en Danny Blind daar rondlopen? Heb je spijt dat je de Europa League hebt weggegooid door met elf anderen te spelen in Frankfurt? Vind je het achteraf zonde dat je toch niet hebt uitgesproken dat jullie kampioen gingen worden?", somt Verweij op in de Kick-off podcast van De Telegraaf. "Dat had ook wat gedaan met tegenstanders, dan had je misschien wel die negen punten voorsprong behouden."

Volgens Verweij speelde er daarnaast nog meer achter de schermen bij Ajax. "En wat ik ook heel erg bijzonder vind: hij wil elf mensen in zijn staf. Hij was in zijn Ajax-tijd lyrisch enthousiast over zijn Spaanse en Italiaanse assistenten. Daar heeft hij bonje meegekregen en die zijn niet meegegaan naar Porto. Ik snap heel goed dat Ajax zijn eisen niet heeft ingewilligd", aldus de journalist.

Verweij denkt dat Ajax uiteindelijk terecht niet meeging in de wensen van Farioli. "Anders had hij nog meer eisen gesteld. Hij forceerde een vertrek", benadrukt de Ajax-watcher.

