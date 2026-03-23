Het laatste Ajax Nieuws
Verweij onthult: "Schijnen belachelijke bedragen gevraagd te worden"
De entourage van Jorthy Mokio zit hoog in de boom tijdens de gesprekken over een verlenging. Dat vertelt Ajax-watcher Mike Verweij in Kick-off van de Telegraaf.
De achttienjarige middenvelder heeft een contract tot medio 2027 en Ajax wil naar verluidt graag langer door met het jeugdproduct. Vanuit de Belgische media kwamen er geluiden dat Mokio echter al twee aanbiedingen naast zich neer heeft gelegd.
Verweij meent te weten waarom er nog altijd geen akkoord is bereikt. "Hij is achttien en mag nu zelf beslissen. Vanuit Ajax-hoek begreep ik dat er echt belachelijke bedragen worden gevraagd voor zo'n jonge jongen", vertelt de journalist in de podcast. "Dat wordt dus nog wel een hele klus voor Jordi Cruijff om dat te regelen."
VIDEO | Van der Meijde gaat compleet los bij goal in Klassieker
