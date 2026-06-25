Verweij onthult transfer Nick Verschuren: "Transfersom van 8 ton"

Nick Verschueren zet zijn loopbaan voort bij Sparta, zo weet Mike Verweij te melden op de website van de Telegraaf . De 21-jarige centrumverdediger tekent een contract tot medio 2030 bij de club uit Rotterdam.

"Vrijwel de hele subtop meldde zich bij zijn management van Euro Soccer Advice, maar de Spartanen bleken het meest slagvaardig en schotelden hem een duidelijk plan voor", blikt de verslaggever terug. "Verschuren speelde voor zijn tijdelijke overstap naar FC Volendam al 50 duels in Jong Ajax", aldus Verweij.

"De Amsterdammers incasseren een transfersom van achthonderdduizend euro die kan oplopen tot maximaal een miljoen euro", verklapt de clubwatcher van Ajax. "Daarnaast heeft Ajax een percentage bedongen bij doorverkoop. In Amsterdam stond Verschuren tot de zomer van 2028 onder contract."