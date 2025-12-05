Verweij onthult transferplannen Ajax: "Zal zeker gehaald worden"

Mike Verweij denkt niet dat Alex Kroes en Marijn Beuker weer de portemonnee krijgen om nieuwe spelers te halen. "Zij hebben het de vorige keer gewoon niet goed gedaan", stelt hij in Kick-off van de Telegraaf. "Wat ik heb begrepen: er is behoorlijk wat budget. Dat is de verdienste van Kroes. Hij heeft veel weggewerkt en daarmee ruimte gecreëerd in de salarissfeer. Daardoor is er echt iets mogelijk tijdens de winterstop."

Volgens de clubwatcher gaat Ajax sowieso achter een nieuwe nummer zes aan. Dat was afgelopen zomer ook het doel, maar daar slaagde de club toen niet in. "Er moet een goede nummer zes komen. Hoewel Itakura het nu best aardig invult, zal er zeker een ervaren zes worden gehaald", vertelt Verweij. "Maar ik zou die keuze niet meer aan Alex Kroes overlaten."