Kick-off
'Opvolger Danny Blind genoemd': "Dat is best opmerkelijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Verweij onthult transferplannen Ajax: "Zal zeker gehaald worden"

Max
bron: De Telegraaf
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © BSR Agency

Ajax heeft de komende winter een aardig budget om zich te versterken op de transfermarkt. De club uit Amsterdam wil zich sowieso versterken met een controlerende middenvelder. 

Mike Verweij denkt niet dat Alex Kroes en Marijn Beuker weer de portemonnee krijgen om nieuwe spelers te halen. "Zij hebben het de vorige keer gewoon niet goed gedaan", stelt hij in Kick-off van de Telegraaf. "Wat ik heb begrepen: er is behoorlijk wat budget. Dat is de verdienste van Kroes. Hij heeft veel weggewerkt en daarmee ruimte gecreëerd in de salarissfeer. Daardoor is er echt iets mogelijk tijdens de winterstop."

Volgens de clubwatcher gaat Ajax sowieso achter een nieuwe nummer zes aan. Dat was afgelopen zomer ook het doel, maar daar slaagde de club toen niet in. "Er moet een goede nummer zes komen. Hoewel Itakura het nu best aardig invult, zal er zeker een ervaren zes worden gehaald", vertelt Verweij. "Maar ik zou die keuze niet meer aan Alex Kroes overlaten."

Zet in op Ajax tegen Fortuna Sittard!

Ajax speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Kaj Sierhuis

Sierhuis baalt van situatie Ajax: "Iedere liefhebber hoopt dat"

0
Valentijn Driessen

Driessen verwacht geen harde straffen: "Daar wordt om gelachen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kaj Sierhuis

Sierhuis baalt van situatie Ajax: "Iedere liefhebber hoopt dat"

0
Valentijn Driessen

Driessen verwacht geen harde straffen: "Daar wordt om gelachen"

0
Danny Buijs

Ihattaren vraagteken voor duel met Ajax: "Paar hebben pijntjes"

0
Marjan Olfers

Oud-lid RvC klaar met Ajax: "Ze zijn niet de baas in eigen huis"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

0
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 Feyenoord 14 18 31
3 NEC Nijmegen 14 13 24
4 AZ 14 4 24
5 Ajax 14 6 23
6 FC Utrecht 14 6 21
7 FC Twente 14 3 20
8 FC Groningen 14 -2 20
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd