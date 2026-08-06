Verweij ontkent Ajax-nieuws: "Nog geen sprake van een akkoord"

Ajax heeft nog geen akkoord bereikt met FC Barcelona over de komst van Jofre Torrents. Dat meldt Mike Verweij namens De Telegraaf , nadat Spaanse media eerder berichtten dat beide clubs al een overeenkomst zouden hebben bereikt.

Volgens Verweij ziet Ajax veel potentie in de negentienjarige linksback. "Ajax ziet in Torrents een zeer interessante speler." Technisch directeur Jordi Cruijff wil de verdediger graag naar Amsterdam halen, maar de onderhandelingen zijn nog niet afgerond. "Er is nog geen sprake van een akkoord tussen Ajax en Barcelona."

Volgens de Ajax-watcher zijn verschillende constructies nog bespreekbaar. "Een normale huurdeal, huur met optie tot koop en een definitieve overname behoren allemaal nog tot de mogelijkheden."

Ajax moet de komende periode dus nog met FC Barcelona tot een akkoord zien te komen over de voorwaarden van een eventuele transfer. Torrents geldt als kandidaat om de linksbackpositie te versterken, mede omdat Owen Wijndal deze zomer mogelijk nog vertrekt.