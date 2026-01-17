Kick-off
Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"
Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"

Cherine
Mike Verweij in de studio van De Telegraaf
Mike Verweij in de studio van De Telegraaf Foto: © Screenshot De Telegraaf

Mike Verweij stelt dat Ajax deze winter niet per se van plan is om Owen Wijndal te verkopen. De 26-jarige linksback reageerde zelf geïrriteerd op de berichtgeving dat de club hem in januari zou willen laten vertrekken.

Owen Wijndal laat van zich horen: volgens Voetbal International staat Ajax wel open voor zijn vertrek. Na het bekerechec tegen AZ, waarbij hij een rode kaart kreeg, reageerde de verdediger fel. "Of het is gelogen, of de mensen die het hebben gezegd hebben niets tegen mij gezegd.. Als het grote mannen zijn, zeggen ze het ook tegen mij", reageerde hij tegenover ESPN na afloop.

"Wijndal verdient gewoon heel erg veel. Hij is in de vorige periode aangetrokken door Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar", zegt Verweij in Kick-off van De Telegraaf. Marcel van der Kraan schat dat Wijndal 2,5 miljoen euro ontvangt. "Dat zou ongeveer kunnen, maar ik weet de precieze bedragen niet", reageert de Ajax-watcher. "Hij is wel één van de grootverdieners."

"Dan wil Ajax op een gegeven moment wel van hem af. Alleen het is niet zo dat ze deze transferperiode van hem af willen. Hij geeft zelf ook aan: ik blijf zitten en ga niet zomaar weg. Ik denk dat als het grote mannen waren geweest en ze hadden echt gevonden dat hij nu per se weg had gemoeten, dan hadden ze dat echt wel tegen hem of zijn zaakwaarnemer gezegd", vervolgt Verweij.

Verweij snapt de frustratie van Wijndal wel. "Als Ajax vindt dat hij weg moet, dan moet je dat zeggen. Kennelijk is dat niet gebeurd, dus ik denk dat hij in februari nog gewoon bij Ajax speelt", aldus Verweij.

